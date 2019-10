Nintendo switch supera i 10 milioni di unità vendute in tutta Europa

Focus su Pokémon Spada e Scudo : conosciamo meglio i tre nuovi starter su Nintendo Switch : L'uscita di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch si avvicina a passi da gigante. Gli sviluppatori di Game Freak, The Pokémon Company e il publisher Nintendo hanno infatti fissato il debutto delle due nuove avventure ruolistiche dedicate a Pikachu e ai suoi colorati amici al prossimo 15 novembre, naturalmente solo sulla console ibrida del colosso di Kyoto - e sulla sua versione Lite, disponibile dallo scorso 20 settembre nei negozi e pensata ...

MISTOVER è disponibile da oggi su Steam e Nintendo Switch : L’editore e sviluppatore KRAFTON Game Union, già noto per PUBG e TERA, oggi ha annunciato il lancio della sua ultima creazione, MISTOVER. Caratterizzato da dungeon pericolosi e da un elevato livello di strategia e di possibilità di scelta, il nuovo RPG in stile Rogue con sistema di combattimento a turni viene lanciato a livello digitale oggi, 10 ottobre 2019, per console Nintendo ...

Call of Juarez : Gunslinger potrebbe arrivare su Nintendo Switch? : Probabilmente dovremo prepararci presto per un nuovo annuncio che riguarda Call of Juarez: Gunslinger. L'ESBR (Entertainment Software Ratings Board) ha valutato nuovamente il gioco per la console ibrida.Sviluppato originariamente da Techland per PS3 e Xbox 360, Gunslinger era la quarta versione della serie Call of Juarez. "Questo è uno sparatutto in prima persona in cui i giocatori assumono il ruolo di un pistolero di nome Silas Greaves", si ...

Un wrestler professionista affronta i match senza separarsi mai dal suo Nintendo Switch : Molti di voi avranno sicuramente detto a qualcuno, ad un certo punto, di non poter semplicemente mettere in pausa il gioco in un determinato momento. Ma molto probabilmente in pochi continuerebbero a giocare in situazioni in cui, con calci e pugni, potrebbero rimanere seriamente feriti.L'immagine che vedete più in basso è autentica. Si tratta di Leroy Green, un wrestler professionista che sembra giocare con il suo Nintendo Switch di continuo, ...

Call of Cthulhu è ora disponibile su Nintendo Switch! : Un gelido brivido lungo la schiena, ombre che si celano nell’oscurità e qualcosa nell’angolo del tuo occhio – Call of Cthulhu è ora disponibile su Nintendo Switch: adesso fuggire alla follia è davvero impossibile. Guarda il nuovo trailer di lancio su Nintendo Switch™ per uno sguardo a questa misteriosa avventura investigativa e preparati ad affrontare orrori mai visti prima ...

Metro Redux in arrivo per Nintendo Switch? : Di certo non mancano i porting e le ripubblicazioni di giochi più vecchi per Nintendo Switch e, forse, presto potremmo riceverne un paio in più. A quanto pare, la serie Metro di 4A Games potrebbe vedere la luce sull'ibrida.Stando al rivenditore portoghese Gaming Replay, Metro Redux sarebbe in arrivo sulla console di Nintendo. Metro Redux, per chi non lo sapesse, riunisce le versioni rimasterizzate di Metro 2033 e Metro: Last Light, i primi due ...

Un "Nintendo switch Micro"? Il grandissimo desiderio del papà di Bayonetta : Nintendo Switch Lite è stato lanciato poco tempo fa e molti consumatori sono felici della nuova versione. Detto questo, ci sono anche coloro che avrebbero apportato modifiche alla console. Uno di questi è Hideki Kamiya, il director di PlatinumGames, che vorrebbe un sistema un po' più piccolo di Lite.Attraverso Twitter e Instagram, Kamiya ha rivelato che vorrebbe un Nintendo Switch Micro. Secondo il famoso sviluppatore, questa console dovrebbe ...

Cover Nintendo switch Lite : le migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi proporremo le migliori Cover Nintendo Switch Lite disponibili in commercio. Se avete acquistato la console di casa Nintendo, non potete di certo rinunciare a proteggerla come si deve. Per leggi di più...

Little Briar Rose - l’avventura dallo stile a vetrate arriva su Nintendo Switch! : Lo sviluppatore italiano Elf Games dà nuova vita all’antica favola della bella addormentata con Little Briar Rose, un’avventura grafica in vetro colorato dallo stile unico, disponibile dal 10 ottobre su Nintendo Switch ™. Colorato e sfavillante, Little Briar Rose abbina un’audace direzione artistica a un mondo di fiabe da esplorare: porta l’armonia nel villaggio degli Gnomi, salva i Tritoni dalla ...

Little Briar Rose - l’avventura dallo stile a vetrate - è disponibile su Nintendo Switch! : Lo sviluppatore italiano Elf Games dà nuova vita all’antica favola della bella addormentata con Little Briar Rose, un’avventura grafica in vetro colorato dallo stile unico, disponibile dal 10 ottobre su Nintendo Switch ™. Colorato e sfavillante, Little Briar Rose abbina un’audace direzione artistica a un mondo di fiabe da esplorare: porta l’armonia nel villaggio degli Gnomi, salva i Tritoni dalla ...

Nintendo switch Pro : Specifiche tecniche - prezzo e data di uscita? : Nonostante siano trascorse solo poche settimana dal lancio della Nintendo Switch Lite, già si parla della Nintendo Switch Pro, una versione della console solo casalinga, la quale vanterebbe un hardware tale da permettere l’esecuzione di contenuti con risoluzione 4K. Switch Pro: Una nuova versione solo casalinga per l’ibrida di Nintendo? Mentre Nintendo Switch Lite è rivolta ad un pubblico che gioca solo in ...

A Knight's Quest - il gioco ispirato a Zelda - arriva questo mese su PC - Nintendo switch - PS4 ed Xbox One : Attraverso un comunicato stampa, Curve Digital e Sky 9 Games sono orgogliosi di annunciare che A Knight's Quest sarà pubblicato su PC via Epic Games Store, Nintendo Switch e PlayStation 4 il 10 ottobre, con la versione per Xbox One in arrivo l'11 ottobre. La versione moderna di Questo platform d'azione verrà venduto ad un costo di 24,99 euro.Audace, debole e un po' stupido, Rusty è un avventuriero di buon cuore ma goffo, che avvia ...

Return of the Obra Dinn arriva su PS4 - Xbox One e Nintendo switch questo mese : Lucas Pope, sviluppatore di Return of the Obra Dinn, ha annunciato che il suo gioco non sarà più un'esclusiva per PC, ma approderà a partire dal 18 ottobre anche su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Se non avete ancora avuto l'occasione di provare questa particolare avventura monocromatica allora questa è l'occasione perfetta. Il gioco racconta di una nave fantasma immaginaria della East India Company, la cui storia è ambientata ...

Controller Nintendo switch Lite : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi aiuteremo a scegliere il miglior Controller Nintendo Switch Lite perfetto per voi. Analizzeremo tutte le caratteristiche da tenere in considerazione e vi proporremo la selezione dei migliori modelli disponibili in commercio. leggi di più...