Niccolò Bettarini denunciato dal suo avvocato per diffamazione | la insultò su Instagram

Il Collegio 4 riparte dal 1982 - conduce Simona Ventura (con Niccolò Bettarini) : Al via martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su Rai 2 la quarta edizione del docu-reality, divenuto fenomeno di costume tra i...

Simona Ventura - Niccolò Bettarini debutta come conduttore al suo fianco : Si prospetta una grande stagione televisiva per Simona Ventura, tornata da poco in Rai. Ad accompagnarla in quest’avVentura ci sarà anche il figlio Niccolò Bettarini, che farà il suo esordio nel mondo dello spettacolo a fianco della mamma. Al di là del programma sportivo La Domenica Ventura, la bella conduttrice avrà un ruolo fondamentale nel programma Il Collegio 4, di cui sarà la voce narrante al posto di Giancarlo Magalli. Questa non ...

Niccolò Bettarini a Il Collegio Off (video) : Sull'account ufficiale Instagram di Rai2, è stata ufficializzata la nuova coppia di conduttori della seconda stagione di 'Il Collegio off', lo spin off del docureality di Rai2, dedicato al web per la piattaforma Rai Play. Si tratta della confermata Valentina Varisco, in arte Valeficent e della new entry Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura (quest'anno voce narrante al posto di Giancarlo Magalli).prosegui la letturaNiccolò ...

Niccolò Bettarini accoltellato - il processo a ottobre contro gli aggressori : Aggressione Niccolò Bettarini, il caso in aula il 2 ottobre: le ultime news Il caso di Niccolò Bettarini sarà nuovamente dibattuto il 2 ottobre nell’aula del Palagiustizia milanese, in cui davanti alla terza sezione della Corte d’Appello si celebrerà il processo abbreviato di secondo grado per i quattro giovani condannati per tentato omicidio (tutte le […] L'articolo Niccolò Bettarini accoltellato, il processo a ottobre contro ...

Niccolò Bettarini aggredito - processo d'appello ad ottobre : Tornerà in un'aula del Palagiustizia milanese il caso dell'aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, il 20enne figlio dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura, colpito con coltellate, calci e pugni il primo luglio 2018 fuori dalla discoteca milanese 'Old Fashion', dove aveva passato la nottata con un gruppo di amici. Il 2 ottobre, infatti, davanti alla terza sezione della Corte d'appello prendera' il via il processo ...

Niccolò Bettarini - il fisico incanta tutti : “Tale padre - tale figlio!” : Niccolò Bettarini è il primogenito di Stefano e Simona Ventura. Classe 1998, fino a 18 anni la sua vita è stata lontana dai riflettori, immortalata solo in alcune occasioni insieme ai genitori. Niccolò somiglia molto, nel viso e nel fisico, ai famosi mamma e papà e da quest’ultimo ha preso anche la passione per il calcio. Ma dopo aver giocato per una squadra giovanile inglese, ha avuto problemi al ginocchio: ha subito due ricoveri, con ...

Niccolò Bettarini incanta il web : "Buon sangue non mente" - : Novella Toloni Il figlio di Stefano Bettarini ha mostrato sui social il suo fisico scolpito e statuario. La foto ha scatenato una pioggia di "like" L'aggressione a Milano, dove fu raggiunto da alcune coltellate che misero in pericolo la sua vita, è ormai lontana. Niccolò Bettarini oggi si gode l'estate lontano dall'Italia, sull'isola di Ibiza, dove si sta concedendo qualche giorno di relax. Complice il caldo, il sole e il mare, il ...

Niccolò Bettarini su Instagram mostra le sue cicatrici : Niccolò Bettarini accompagna queste parole, la foto che dimostra i tagli di tristi esperienze: «Non morirò senza cicatrici, tutti noi siamo ferite viventi». Anche se Niccolò ha superato quei momenti che però restano impressi. Sul corpo e nella mente. Così ha voluto condividere i suoi pensieri con i suoi migliaia di follower che, sul post di” Instagram”, hanno commentato il messaggio di Bettarini. Non è la prima volta che il ragazzo mostra le ...