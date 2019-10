Nel 2020 la seconda edizione del concorso lanciato da ADI e AIRC | come il design migliora

Aumento delle pensioni Nel 2020 - i sindacati spingono sul ritorno all'indicizzazione piena : Le pensioni nel 2020 potrebbero tornare ad aumentare, sempre che il governo decida di dare ascolto alle richieste dei sindacati. Se c'è una cosa che sembra essere al centro dell'interesse delle parti sociali in materia pensionistica è proprio la rivalutazione delle pensioni. Un argomento che le parti sociali hanno assunto a loro autentico cavallo di battaglia, tanto è vero che dopo essere già in passato scesi in piazza su questa materia, ...

Aiuti alle famiglie - assegno unico escluso dalla manovra. Bonetti : “È una priorità”. Misiani : “Arriverà Nel 2020” : “La manovra è in fase di costruzione e la commenteremo una volta che sarà definitivamente scritta e approvata dal parlamento. Per quanto mi riguarda come ministro delle Pari opportunità e della famiglia si tratta di una priorità che rimane”. Elena Bonetti rassicura sull’assegno unico, all’indomani dell’esclusione della misura – che prevede 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per Eric Clapton in Italia - a Milano e Bologna Nel 2020 : Eric Clapton in Italia, a Milano e Bologna nel 2020. Dopo le prevendite in anteprima per un ristretto gruppo di utenti, i biglietti per i due concerti sono in vendita su TicketOne, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati di tutto la penisola. Due le date del tour di Eric Clapton in Italia il prossimo anno: il 6 giugno 2020 sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 all'Unipol Arena di Casalecchio di ...

Sam Smith ha confermato l’arrivo del nuovo album Nel 2020 : YESSA! The post Sam Smith ha confermato l’arrivo del nuovo album nel 2020 appeared first on News Mtv Italia.

Shadowplay : Metropolis Foe in uscita su PC Nel 2020 - giocabile all’EGX 2019! : Il publisher Zodiac Interactive e lo studio di sviluppo Crossingstar Studio sono lieti di annunciare che Shadowplay: Metropois Foe sarà disponibile nel 2020, ed è già possibile inserirlo nella lista dei desideri su Steam. Coloro che parteciperanno all’EGX 2019, che si terrà presso l’ExCel di Londra, potranno provare per la prima volta il gioco di combattimenti basati sulle carte con ambientazione ...

Nel 2020 inizierà un campionato professionistico del videogioco Call of Duty : Nel 2020 inizierà un campionato professionistico del videogioco Call of Duty, a cui parteciperanno 12 squadre di diverse parti del mondo e con in palio un premio finale di 6 milioni di dollari (5,4 milioni di euro). Al campionato, che si chiamerà

"La pressione fiscale Nel 2020 diminuira`" - assicura Antonio Misiani : “La manovra va letta in un orizzonte triennale, evitando di fermarsi solo agli impegni per il 2020”. In un'intervista al Corriere della Sera, il viceministro dell'Economia Antonio Misiani sostiene che innanzitutto verranno “disinnescate in parte anche le clausole di salvaguardia per gli anni successivi, liberando spazi per le prossime manovre” e che, inoltre, “approveremo 50 miliardi di risorse che si aggiungono a quelle gia` stanziate con le ...

Manovra - slitta l’assegno unico per i figli a carico : “Non ci sarà Nel 2020” : L'assegno unico per le famiglie con figli a carico rimane un obiettivo per il governo, ma non verrà messo in campo già con questa legge di Bilancio e quindi slitterà almeno al 2021. Mentre in quello stesso anno andrà a scadenza la quota 100 che, come assicura parlando della Manovra e della Nota di aggiornamento al Def il viceministro all'Economia Antonio Misiani, non verrà rinnovata.Continua a leggere

Il poliziesco hollywoodiano Murder by Numbers in arrivo su PC & Switch Nel 2020 : Il poliedrico, politalentuoso e ubiquo studio di sviluppo Mediatonic e l’irresistibilmente irriverente publisher The Irregular Corporation hanno annunciato che Murder By Numbers, molto probabilmente l’unico gioco investigativo di stampo hollywoodiano ispirato ai polizieschi anni ’90 che hai sempre desiderato giocare, arriverà su Nintendo Switch e PC (Steam) nel 2020. Frutto di un piano ...

Bruxelles crede Nel rinvio della Brexit all'estate 2020 : Estate 2020. È il nuovo orizzonte temporale della Brexit, la nuova data dell’ultimo rinvio che potrebbe essere deciso nei prossimi giorni, a cavallo del consiglio europeo della prossima settimana o comunque prima della scadenza del 31 ottobre che ormai sembra morta. Secondo fonti europee, tutti i 27 Stati membri dell’Ue sarebbero d’accordo su un’estensione dell’articolo 50 all’estate prossima. Ma ...

Biglietti in prevendita per Jesus and Mary Chain in Italia Nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Jesus and Mary Chain, in -Italia nel 2020 per presentare - forse - nuova musica ma anche per tornare con alcuni brani iconici che hanno caratterizzato la loro carriera. I tagliandi di ingresso potranno essere acquistati a cominciare dalle 11 dell'11 ottobre e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Ci sarà quindi la possibilità di scegliere tra la consegna con corriere espresso ...

PS5 potrebbe essere svelata Nel mese di aprile del 2020 : Sony ha finalmente annunciato quando arriverà la sua PS5. Lo ha fatto in un modo piuttosto particolare, senza grandi show o eventi dedicati, cosa che la maggior parte di noi si aspettava.Invece, le prime notizie su PS5 sono arrivate attraverso PS Blog e un corposo articolo di Wired, con una marea di dettagli sulla console. Sappiamo che PS5 arriverà durante le vacanze natalizie del 2020, abbiamo appreso dettagli sul controller e abbiamo avuto la ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia sbanca Palermo Nell’anticipo della seconda giornata : Dopo la prima giornata giocata tutte insieme a Chianciano Terme, questo pomeriggio è tornata in scena la massima Serie di Basket femminile italiano con l’anticipo tra Sicily By Car Palermo e Umana Reyer Venezia. Il successo è andato alle lagunari che dopo la qualificazione alla prossima Eurolega e la vittoria all’esordio continuano nel loro ottimo momento di forma. A Palermo non basta il fattore campo per ribaltare il pronostico e ...

Volley femminile - Serie A 2019-2020 : le favorite. Conegliano in pole position con una Egonu in più Nel motore ma Scandicci e Novara non partono battute : Conegliano in pole position, Scandicci e Novara pronte a sfruttare ogni passo falso della squadra veneta. Il campionato di Serie A1 di Volley è alle porte e ha già una grande favorita, che poi è la trionfatrice dello scorso anno che, se possibile, si è ulteriormente rinforzata inserendo in un organico già di altissima qualità, nientemeno che le due opposte della nazionale italiana bronzo europeo e già con il biglietto per Tokyo in tasca, Paola ...