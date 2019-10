Nathalie e Andrea oggi | Zoe Mallucci confessa problemi | “Smarrita”

Uomini e donne - puntata del 10 ottobre : ospiti Nathalie e Andrea da Temptation Island : Archiviate le prime tre puntate settimanali dedicate al Trono Over di Uomini e donne, la parola passerà oggi 10 ottobre al Trono Classico e alle vicende dei tronisti Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Le sorprese non mancheranno, dato che uno di loro prenderà una sorprendente decisione a poche settimane dall'inizio dell'avventura televisiva. Sara, che già in estate si era fatta conoscere al pubblico di Canale ...

Temptation Island - addio definitivo per la coppia composta da Nathalie e Andrea : Temptation Island Vip 2019 è ormai entrato nel vivo con quattro coppie rimaste in gioco. I colpi di scena nella prossima puntata che andrà in onda il prossimo lunedì 30 settembre 2019 non mancheranno di certo. Continueremo a seguire le emozioni altalenanti delle restanti coppie di fidanzati. Intanto, durante la puntata di lunedì scorso, 23 settembre 2019, una coppia è arrivata al culmine durante il falò di confronto immediato: parliamo di ...

Temptation Island vip - Andrea Ippoliti furioso mette in imbarazzo Nathalie Caldonazzo : Non parlavi così di Alessia : La terza puntata di Temptation Island vip ha visto indiscussi protagonisti Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Questi ultimi, originariamente partecipanti come coppia di fidanzati al docu-reality sui tradimenti, si sono lasciati in occasione del loro falò di confronto finale. E, nel corso del loro acceso falò, sono state mostrate le immagini salienti del loro percorso all'insegna di critiche e infedeltà.\\La Caldonazzo aveva in più occasioni ...

TEMPTATION ISLAND VIP 2019/ Diretta e coppie - Andrea vs Nathalie : 'voglio vedere...' : TEMPTATION ISLAND Vip 2019, Diretta 2a puntata: coppie e Diretta. Andrea Ippoliti contro la fidanzata Nathalie Caldonazzo: 'voglio vedere...'.

Temptation Island Vip - Nathalie Caldonazzo : Andrea ha baciato Zoe? : Nathalie Caldonazzo: Andrea si apparta con Zoe a Temptation Island Vip Nuove anticipazioni sulla seconda puntata di Temptation Island Vip arrivano direttamente dai profili social ufficiale della trasmissione. Tra le coppie più in vista del docu-reality è quella composta da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. I due hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip nonostante una situazione sentimentale abbastanza travagliata e le incertezze ...

Temptation Island Vip - Nathalie spiazzata da Andrea - : Serena Granato Andrea Ippoliti appare molto complice di Zoe Mallucci, il che provoca la delusione della compagna Nathalie Caldonazzo Lo scorso lunedì 9 settembre è iniziata ufficialmente la nuova stagione di Temptation Island vip, giunto alla sua seconda edizione consecutiva. Il docu-reality sui tradimenti in versione "very important people", condotto da Alessia Marcuzzi, vede protagonista la coppia formata dall'attrice Nathalie ...