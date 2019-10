Napoli | c' è la nuova ordinanza movida | stop a rumori dai locali dopo mezzanotte

Napoli - c'è la nuova ordinanza movida : stop a rumori da locali dopo mezzanotte : Stop alla vendita di bevande in vetro o lattine dopo mezzanotte, chiusura dei locali alle 2.30 dalla domenica al mercoledì e alle 3.30 dal giovedì al sabato, obbligo del mantenimento...

Napoli - difesa nuova con il Torino : Luperto titolare - Malcuit favorito su Hysaj : Napoli, difesa nuova con il Torino: Luperto titolare, Malcuit favorito su Hysaj Napoli difesa nuova| Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ancelotti starebbe pensando ad una difesa inedita in vista del match di domani contro il Torino. Ovviamente più per costrizione che per esperimenti, vista la squalifica di Koulibaly e l’indisponibilità fisica di Mario Rui e Maksimovic, con un Ghoulam non al meglio come sempre ma che ...

Napoli - un'altra notte di terrore nei vicoli : nuova stesa al Rione Sanità : stesa nel cuore della notte nei vicoli del Rione Sanità. Esplosi sei colpi di pistola in via Bernardo Celentano, ad angolo con via Fonseca, a pochi passi dall?omonima chiesa....

Calaiò è stato l’amore dei tredici anni della nuova vita da tifosi del Napoli : Si può essere tristi per l’addio al calcio di Emanuele Calaiò? Sì, si può. Emanuele Calaiò è stato la prima luce nelle tenebre della second life di noi tifosi del Napoli. All’epoca era diverso. Quando non hai molto da mangiare, non stai a disquisire se il caviale debba essere rosso o nero, mangi il tonno in scatola, lo condividi e sei felice. C’è stato un tempo in cui i tifosi del Napoli erano così. Avevamo vissuto un tunnel, ...

FOTO – Villa D’Angelo - pranzo Uefa : Edo De Laurentiis dona al Liverpool la nuova maglia Champions del Napoli : Lo scatto di Edo De Laurentiis che dona la maglia versione Champions del Napoli ai dirigenti reds. Questo il Tweet del Napoli che mostra lo scatto col vice-presidente Edo De Laurentiis mentre dona la maglia versione Champions del Napoli ai dirigenti reds, dopo il pranzo Uefa a Villa D’Angelo: “Sempre bello incontrare i nostri amici del Liverpool, per la quinta volta in poco più di un anno…” PER LEGGERE ...

Dl Imprese - Whirlpool : “Decreto insufficiente per ‘salvare’ Napoli. L’unica soluzione è nuova missione produttiva per il sito” : Gli interventi previsti nel decreto sulle Crisi aziendali, approvato salvo intese ma che il Mise si dice pronto a mandare in Gazzetta Ufficiale, “non sono sufficienti a garantire la profittabilità” dello stabilimento di Napoli nel lungo periodo. È quanto scrive Whirlpool in una nota nella quale spiega che in questa maniera, a suo avviso, sarebbe a rischio anche la competitività dell’azienda nella Regione Emea, che ricomprendere ...

SKY – Napoli - speranza Icardi : spunta una nuova deadline. Hysaj ai saluti : Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline dopo rumors e voci a meno di una settimana dalla chiusura ufficiale del calciomercato SKY – Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline. Non è ancora chiusa, quindi, la pista che porta all’ attaccante argentino di proprietà dell’ Inter. Il club partenopeo continua a lavorare per cercare di chiudere una trattativa fatta di proposte ed offerte che vanno avanti ...

Napoli - lavavetri rompe il setto nasale a un automobilista : nuova aggressione al semaforo : nuova aggressione nei pressi di un semaforo italiano. Siamo a Napoli, dove uno sventurato automobilista 67enne, residente a Sant'Anastasia, si è imbattuto in un lavavetri straniero. Quest'ultimo aveva deciso di lavare il parabrezza dell'automobile dell'italiano, ma di fronte al ''no'' del 67enne si è irritato, scagliandosi contro di lui. Il malcapitato ha riportato la frattura del setto nasale, una costola incrinata e diverse contusioni al ...

Il Napoli vittima della nuova (assurda) regola sul fallo di mano (VIDEO) : Un anno fa, sarebbe stato un episodio che nemmeno sarebbe rientrato negli highlights. Un fallo di mano, quello di Zielinski, decisamente involontario. Ma quest’anno, con la nuova regola, una regola assurda, la decisione dell’arbitro Massa è una decisione contestabile ma che comunque rientra nel regolamento. Zielinski aveva il braccio aperto anche se colpisce la palla dopo averla toccata col petto, quindi senza alcuna volontarietà. Ma ...

Il CorSport : Icardi canta Napoli e ai giornalisti parla di una nuova avventura : Icardi lancia due segnali che i tifosi del Napoli intrepretano come una scelta verso il club azzurro. Alla festa di compleanno di Lautaro Martinez, Mauro Icardi ha intonato con gli amici “‘O surdato ‘nnamurato”. E per un attimo è balenata la suggestione che abbia scelto l’azzurro, scrive il Corriere dello Sport. Non ci sono segnali concreti che vadano in questa direzione, ma domani, o al massimo lunedì, ...

La nuova Fiorentina contro il ‘vecchio’ Napoli : 1^ giornata di campionato sabato 24 agosto : Fiorentina-Napoli di sabato 24 agosto alle 20:45 è una delle sfide che desta più curiosità del primo turno di campionato. Da una parte ci sono i viola alla prima stagione della nuova era Commmisso. Dall’altra il Napoli di Carlo Ancelotti che sogna lo sgambetto alla Juve e un nuovo Tricolore da portare in Campania. La sfida di sabato sera apre così una stagione importante per entrambi i club che stanno scatenando l’entusiasmo dei propri tifosi ...

Si alza il sipario sulla nuova Serie A. Iniziano bene Juventus - Napoli e Inter - tutte favorite su Sisal Matchpoint : L’attesa è finita, manca ormai pochissimo al fischio d’inizio della nuova Serie A e saranno i campioni d’Italia della Juventus a tenere a battesimo la nuova stagione. Anche quest’anno, i bianconeri si presentano come la squadra da battere, nonostante la rivoluzione in panchina con l’arrivo di Maurizio Sarri. La prima della Juventus è la trasferta al Tardini contro un Parma che punta a ripetere la buona stagione passata ma l’inizio è tutto ...

Inizia la nuova avventura di Manolas - gli auguri della comunità ellenica di Napoli : Prende il via il campionato di Serie A, nel frattempo la comunità ellenica di Napoli e della Campania saluta il debutto con la maglia azzurra di Konstantinos Manolas. “E’ con grande gioia che i greci residenti a Napoli e in tutta la regione danno il benvenuto al difensore greco Kostas Manolas”, dichiara il presidente della comunità Paul Kyprianou. “Tutta la comunità greca del territorio campano – aggiunge ...