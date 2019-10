Nadia Toffa | le iene Viviani | Golia e Roma commossi in studio | «È passato ancora troppo

Nadia Toffa - le iene Viviani - Golia e Roma si emozionano in studio : «È passato ancora troppo poco tempo...» : Nadia Toffa continua a essere un punto di riferimento per le iene. Questa sera Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma non sono riusciti a nascondere le emozioni. In conduzione della puntata di...

La madre di Nadia Toffa ai tarantini Mi date forza : "Un'esercito di paladini" è così che la Margherita, la madre di Nadia Toffa, ha definito i tarantini che hanno raccolto 90mila firme per intitolare il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto come la ex Iena di Italia 1. La giunta regionale della Puglia, infatti, su proposta del governatore Michele Emiliano, lo scorso 30 settembre ha deliberato l'avvio di tutte le procedure necessarie, attraverso la ...

Ilary Blasi rompe il silenzio dopo l'assenza al tributo a Nadia Toffa : Back home : Ilary Blasi torna attiva su Instagram, dopo essere finita al centro di una polemica mediatica. Ha fatto discutere molto la puntata speciale de Le iene dedicata al ricordo di Nadia Toffa e trasmessa lo scorso 1° ottobre. Nel nuovo appuntamento tv del format di approfondimento info-satirico si è tenuta un'emozionante reunion, a cui hanno preso parte 100 collaboratori, tra i conduttori e gli inviati susseguitisi nel corso dei 23 anni di storia del ...

Tributo a Nadia Toffa - Ilary Blasi rompe il silenzio sui social dopo le tante polemiche per via della sua assenza : La sua assenza alla puntata commemorativa de Le Iene dedicata a Nadia Toffa aveva fatto discutere molti utenti social. E le polemiche sono continuate per giorni. Ilary Blasi è tornata a pubblicare su Instagram dopo giorni di silenzio e lo ha fatto con una foto che testimonia la sua lontananza da casa ma senza commentare direttamente le tante critiche ricevute. La moglie di Francesco Totti si trova a Londra per motivi di lavoro. D’altra ...

Tributo per Nadia Toffa - Ilary Blasi rompe il silenzio sui social e Selvaggia Lucarelli la difende : Il Tributo a Nadia Toffa nella prima puntata de Le Iene ha suscitato quache polemica. Ilary Blasi è stata criticata per la sua assenza dal momento che negli ultimi tempi si alternava alla...

Selvaggia Lucarelli - tributo Nadia Toffa : assenza Ilary? Intervento netto : Selvaggia Lucarelli interviene sull’assenza di Ilary Blasi al tributo per Nadia Toffa organizzato dalle Iene: l’Intervento netto della giornalista Ciao Nadia Toffa. L’apertura della nuova stagione televisiva de Le Iene ha visto un grande omaggio dedicato alla giornalista bresciana scomparsa prematuramente lo scorso agosto. Per l’occasione, in studio sono arrivati quasi tutti i personaggi che […] L'articolo Selvaggia ...

Nadia Toffa - Ilary Blasi e Teo Mammucari assenti alla reunion : la risposta delle Iene alle polemiche : Il saluto a Nadia Toffa alle Iene, il video inedito e le polemiche per l'assenza, su tutte, di Ilary Blasi e Teo Mammucari alle reunion in studio. A mettere la parola fine sulla querelle è...

Nadia Toffa - spunta Silvio Berlusconi : cosa ha fatto per lei quando stava male : Tra le persone che hanno aiutato Nadia Toffa, e che dunque appariranno nel video che le Iene manderanno in onda a Natale, c'è anche Silvio Berlusconi. È stata la stessa Nadia a rivelare i dettagli del loro rapporto, lo ha fatto nel video che le Iene hanno trasmesso nei giorni scorsi. "Berlusconi io

Nadia Toffa : “Berlusconi mi ha dato la sua stanza privata in ospedale e mi ha mandato l’elicottero. Perché?” : Il video mandato in onda da Le Iene lo scorso martedì 1 ottobre, nel quale Nadia Toffa esprimeva la volontà di incontrare, davanti alle telecamere, alcune delle persone più importanti della propria vita è diventato virale. Sviscerato e riproposto dai giornali di tutto il Paese, esprime tutta la tristezza seguita alla morte di Nadia e il suo contrasto con la voglia di vivere, di sapere e di conoscere che era caratteristica peculiare della ...

Nadia Toffa ultimo video incompleto : Le Iene spiegano il perché : Nadia Toffa, l’ultimo video a Le Iene prima di morire: perché è incompleto L’omaggio de Le Iene a Nadia Toffa ha commosso davvero tutti. Ma in parecchi hanno notato qualcosa di strano nell’ultimo video che vede protagonista l’ex conduttrice del programma. Nel filmato girato il 21 dicembre 2018 a casa di Nadia la 40enne ha […] L'articolo Nadia Toffa ultimo video incompleto: Le Iene spiegano il perché provIene da ...

Le Iene : "Ultimi incontri di Nadia Toffa con le persone care ve li faremo vedere presto" : "Abbiamo una importante eredità che ci ha lasciato una piccola grande donna, l'abbiamo ricordata e onorata martedì, la nostra Nadia. Nadia era una figa pazzesca, stratosferica. Per noi è difficile continuare ad andare avanti, siamo molto provati, questo era il suo studio, la renderemo fiera, ce la metteremo tutta, siamo in quattro qui, lei c'è sempre". Così Veronica Ruggeri, Roberta Rei e Nina Palmieri hanno aperto la puntata di stasera, ...

“Grazie”. Nadia Toffa - il nobile gesto di Silvio Berlusconi : si scopre solo ora : Erano 100 iene per Nadia Toffa martedì primo ottobre. Un addio di quelli che spezza il cuore e che non spegne il ricordo ma anzi lo alimenta. Il messaggio che ha lasciato in video suona insieme come un testamento e uno sprono. C’è una storia che Nadia Toffa non aveva mai raccontato, ed quella che la lega a Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è prodigato per assisterla quando, a dicembre del 2017, ha avuto il grave malore dopo il ...