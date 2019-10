Mueller tuona | Il Papa non può abolire celibato dei preti

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Giuseppe Aloisi Il cardinalea tutto campo sul Sinodo panamazzonico: "Nessun, né la maggioranza dei vescovi, possono cambiare dogmi della fede" "Nemmeno ilpuòildei". Mentre nel corso del Sinodo si discute di "viri probati", cioè di anziani sposati e deputati a svolgere le funzioni dei sacerdoti per l'Amazzonia, il cardinale Gherard Ludwig, ex prefetto della Congregazione della Dottrina per la Fede, fa presente come un cambiamento di più ampia portata non possa passare neppure per l'avallo del pontefice. Si tratta, come già altri cardinali hanno dichiarato nei mesi che hanno preceduto ottobre, di non modificare il Depositum Fidei. La riforma sui viri probati, invece, può essere approvata, manon concorda sulla bontà della soluzione. Anzi, nell'intervista rilasciata a Repubblica, il cardinale tedesco parla dei ...