MotoGp | importante novità in calendario | nel 2022 tornerà il Gran Premio del Brasile

Fonte : sportfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il Motomondialeina partire dal, firmato un contratto quinquennale che scadrà nel 2026 Unadesi appresta ad entrare neldi, nelinfatti il circusinper gareggiare nel nuovissimo Rio Motorpark. AFP/LaPresse Un accordo quinquennale annunciato nella giornata di oggi dalla Dorna Sports, che ha reso noto come il contratto avrà durata quinquennale, cioè fino al 2026. Il tracciato verrà costruito a Deodoro e ospiterà undopo 15 anni, una soddisfazione per Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: “sono orgoglioso di annunciare che laa gareggiare in un paese favoloso e vicino a una delle città più iconiche al mondo. Ilrappresenta un mercato moltoper quanto concerne il mondo delle due ruote e non vedo l’ora di tornarci nel″.de felicità anche per ...

