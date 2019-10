Morgan | paparazzo gli scatta delle foto di nascosto ma lui se ne accorge e finisce in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Hatodie alla donna che era con lui ma il cantante se ne è accorto e l’ha aggredito: per questo sono stati denunciati alla polizia sia ilche lo stesso Marco Castoldi. È successo intorno all’una di giovedì notte, nel centralissimo corso Garibaldi a Milano: secondo quanto riferito dalla polizia a Repubblica,era con una donna e quando ha sorpreso l’obiettivo delgrafo è andato su tutte le furie e si è scagliato contro di lui, strattonandolo e strappandogli la camicia. Agli agenti intervenuti, la donna che era in compagnia diha raccontato che il, 29 anni, gli aveva detto dopo la lite che in realtà le sue intenzioni erano di provare a vendere subito al cantante gli scatti, per evitare che uscissero sui giornali, dai quali quali avrebbe ricavato, a suo dire, 15 mila euro. Per questo motivo il ...

