Montuori | attraverso cantiere Torri | Eur avrà nuovo skyline

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma – “Ledi Ligini rinascono. Finalmente l’immagine dell’Eur arrivando da sud, la porta simbolica dell’ambito strategico che interpreta la Roma moderna, non sara’ piu’ ricordata per gli scheletri vuoti degli ex uffici del Ministero delle Finanze ma come esempio virtuoso di rigenerazione urbana grazie a un progetto di qualita’ che unisce sostenibilita’ ambientale, rinnovamento degli spazi del lavoro, immagine architettonica e paesaggio urbano. Grazie a una importante collaborazione tra Roma Capitale e Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria del complesso, finalmente possiamo annunciare l’avvio dei cantieri che porteranno alla realizzazione di edifici ad uso direzionale in un’area strategica che viene restituita alla citta’, al suo, alla sua immagine unica”. Cosi’ l’assessore ...