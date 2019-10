Mirabelli | “Ancelotti al Milan? Un pensiero e qualche colloquio erano stati fatti | sì”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Massimiliano, ex direttore sportivo del, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha confessato di aver provato a riportare Carlo Ancelotti alquando ancora ricopriva il ruolo di direttore sportivo rossonero. ” Un, sì”. Ha poi continuato commentando l’attuale situazione della Serie A e augurando al Napoli di vincere lo scudetto “Mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto. In questo momento vedo un duello tra Juve e Inter per lo scudetto, più vicino a loro vedo un’Atalanta che rischia di migliorare il quarto posto dell’anno scorso, e poi tutte le altre, compreso il Napoli. Oggi i napoletani sono scontenti, ma devono essere felici perché De Laurentiis sta facendo un ottimo percorso. Era l’antagonista principale della Juve e per poco non è riuscita a superarla, ma le cose cambiano. ...

