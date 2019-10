Minori | Terres des Hommes | “Aumentano le vittime di reati in Italia | nel 2018 sono state

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Aumentano indi: nelstati 5.990, il 3% in più rispetto al 2017, in prevalenza bambine e ragazze (59,4%). Fra questi, un terzo ha subito maltrattamenti in famiglia, reato che fa registrato in un solo anno un aumento del 14%. I datistati elaborati dal Comando Interforze per il nuovo Dossier della Campagna “Indifesa” di Terre des, organizzazione che si occupa di tutelare i diritti dell’infanzia. La regione che nelha registrato il maggior numero dicontro iè stata la Lombardia: 1.090. Seguono Sicilia (646), Emilia Romagna (611) e Lazio (551), quest’ultima con l’incremento più significativo (+25%), passando da 440del 2017 a 551nel. Sempre il Lazio ha registrato il maggior numero di omicidi volontari, con 5(4 delle quali bambine). La Lombardia è prima ...

