Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019)a 6 anni e 6 mesi per traffico illecito di, che poi andarono a fuoco. Quattro persone sono state condannate dal Tribunale diin seguito al maxi-, scoppiato il 14 ottobre, neldi via Chiasserini, a, che durò giorni e sprigionò odori acri che arrivaronoal centro del capoluogo lombardo. La pena più alta – come richiesto dalla pm Donata Costa – è stata inflitta ad Aldo Bosina, amministratore di fatto della Ipb Italia, società che gestiva il capannone. Quattro anni e 6 mesi sono stati inflitti invece a Pietro Ventrone, 3 anni e 10 mesi a Giovanni Girotto e due (pena sospesa) a Patrizia Geronimi. Bosina e gli altri imputati condannati dovranno anche risarcire il Comune die la Città Metropolitana. I giudici li hanno condannati a versare provvisionali immediatamente esecutive per oltre 1,5 milioni alla Città ...

ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Milano, quattro condanne per il maxi rogo di rifiuti nel deposito alla Bovisasca [news aggiornata alle 12:38] - Cascavel47 : Milano, 4 condanne per il rogo nel deposito di rifiuti dell’ottobre 2018: pene fino a 6 anni e 6 mesi e maxi-risarc… - TutteLeNotizie : Milano, 4 condanne per il maxi-rogo nel deposito di rifiuti dell’ottobre 2018: pene fino a… -