Il Giornale : l’avventura di Pioli al Milan inizia “confessando” i senatori : L’avventura di Stefano Pioli in rossonero è iniziata con una sorta di “confessionale”, racconta Franco Ordine su Il Giornale. Ieri il nuovo allenatore del Milan è stato impegnato nella prima doppia seduta di allenamento della sua nuova squadra e nella conoscenza dei calciatori del Milan non impegnati nelle nazionali. La prima cosa che ha fatto è stata quella di intavolare “approfonditi colloqui one to one in modo da ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo porta un big alla Juve : i nomi per il Milan di Pioli - scambio Bologna-Torino : Continuano ad essere calde le ore di Calciomercato con diversi club che continuano a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, l’intenzione per le squadre è quella di non farsi trovare impreparati e provare ad anticipare i tempi. Ecco tutte le ultime trattative che riguardano il calcio italiano e non solo. LAZIO – La Lazio e Joaquin Correa continuano il matrimonio. E’ stato ufficializzato infatti il ...

Milan - Pioli rivoluziona i rossoneri : si passa al 4-3-3 - Leao con Suso e Piatek : Nasce il nuovo Milan di Pioli. Il neo tecnico rossonero sembrerebbe esser pronto a rivoluzionare totalmente il nuovo assetto tattico rossonero. Si passerà al 4-3-3 con Musacchio e Romagnoli confermati al centro della difesa. Theo Hernandez sembrerebbe esser favorito su Rodriguez nel ruolo di terzino sinistro, mentre Conti potrebbe insidiare Calabria nella corsia di destra. […] L'articolo Milan, Pioli rivoluziona i rossoneri: si passa al ...

Pioli al Milan - il parere di Prandelli : “E’ un bravo sarto - mi piace perché non è legato ad una sola idea” : L’ex ct della Nazionale ed ex allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha detto la sua sull’approdo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: “Anche io, come Pioli, sono stato etichettato come un Normal One. E ne vado fiero. Vuol dire essere persone serie, equilibrate, preparate. E pazienza se non buchiamo il video, se non abbiamo atteggiamenti clamorosi, se non ...

Calendario Milan ottobre - le prossime partite dei rossoneri : esordio contro il Lecce per Pioli : Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, c’è grande attesa in casa Milan per l’esordio di Stefano Pioli, chiamato dai dirigenti rossoneri per consentire al Diavolo di rialzarsi e lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Complice la sosta dedicata alle Nazionali, Pioli avrà l’opportunità di insediarsi al meglio per arrivare pronto alla sua prima partita. Ma quale sarà il Calendario dei rossoneri in questo ...

Formazione Milan con Pioli : come cambia l’undici rossonero : Nel Milan è ufficialmente iniziata l’era Pioli. Dopo il disastroso avvio di stagione – con quattro sconfitte nelle prime sette gare di campionato – che ha portato all’esonero di Marco Giampaolo, il tecnico emiliano dovrà provare a fare uscire i rossoneri dalla crisi di gioco e di risultati in cui si trovano. Per far ciò, Pioli dovrà affidarsi a tutta la sua esperienza e dovrà puntare sui giocatori giusti nei ruoli giusti. Sono in ...

Pioli nuovo tecnico del Milan tifosi scettici? uno stimolo in più : Pioli nuovo tecnico del Milan: "Rispetto i tifosi, hanno diritto di critica, ma questo e' uno stimolo ulteriore a fare meglio il mio lavoro"

Milan - lo staff tecnico di Pioli : conferme per Turci e Bonera : staff tecnico Pioli Milan. Da oggi Stefano Pioli, che ha firmato un contratto biennale, è il nuovo allenatore del Milan, che succede dopo solo sette giornate di campionato a Marco Giampaolo. Nella giornata in cui si è tenuta la conferenza di presentazione, il club con sede in via Aldo Rossi ha ufficializzato anche la composizione […] L'articolo Milan, lo staff tecnico di Pioli: conferme per Turci e Bonera è stato realizzato da Calcio e ...

Milan - le prime parole di Pioli alla Tv ufficiale del club : commovente ricordo di Astori : Stefano Pioli ha vissuto una giornata intensa. Il neo-allenatore del Milan ha concesso una breve intervista al canale ufficiale del club, queste le sue parole: “Dobbiamo lavorare insieme, conoscerci e diventare squadra il prima possibile. Ho le idee chiare, dobbiamo concentrarci e pensare soltanto alla prossima partita senza guardarci indietro. Da subito dovrò far capire ai giocatori cosa mi aspetto da loro”. Il pensiero finale ...

Milan - primo allenamento per Pioli : discorso alla squadra e presentazione staff - nessun tifoso a Milanello : Un discorso alla squadra, priva di 12 Nazionali. Subito dopo la presentazione dello staff ai giocatori. E’ iniziato così il primo allenamento diretto da Stefano Pioli da allenatore del Milan. nessun tifoso ad attenderlo fuori dai cancelli di Milanello. Ieri i social si erano scatenati con l’hashtag #PioliOut. Boban, Maldini e Massara hanno assistito all’allenamento. Questo lo staff di Pioli: Giacomo Murelli (allenatore in ...

Milan - presentato Stefano Pioli. L’ad Gazidis ai critici : “Abbiamo salvato il club dalla Serie D” : “Siamo di fronte ad una realtà che non può essere ignorata: a noi interessa molto il club, lo abbiamo ereditato con il rischio insolvenza, che voleva dire finire in Serie D, stiamo lavorando tutti i giorni con tutto il cuore”. Lo ha detto l’amministratore delegato dei rossoneri, Ivan Gazidis, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan: il tecnico ex Fiorentina, Inter e Lazio ha ...

Milan - ecco Pioli : “Arrivo con entusiasmo - idee e spregiudicatezza” : Pioli CONFERENZA STAMPA- Stefano Pioli è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. L’ex tecnico di Inter, Fiorentina e Lazio ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’inizio della nuova avventura: “Arrivo con entusiasmo, sono stato chiamato da uno dei club più prestigiosi al mondo e sono convinto di poter fare un ottimo […] L'articolo Milan, ecco Pioli: “Arrivo con entusiasmo, idee e ...

Milan - Pioli : «Dobbiamo lottare per andare in Champions» : Sono bastate solo sette partite di campionato, con un ruolino di marcia con quattro sconfitte e solo tre vittorie, per porre fine all’avventura al Milan di Marco Giampaolo. Al suo posto si è insediato Stefano Pioli, che ha firmato un contratto biennale. L’ex alenatore della Fiorentina si è presentato oggi in conferenza stampa in cui […] L'articolo Milan, Pioli: «Dobbiamo lottare per andare in Champions» è stato realizzato da ...

Serie A : è ufficiale - Stefano Pioli nuovo allenatore del Milan : E' ufficiale, Mancava solo l'annuncio, adesso c'e' anche quello: Stefano Pioli e' il nuovo allenatore del Milan.