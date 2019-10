Migranti | il 68 per cento degli italiani a favore del diritto all' accoglienza

Migranti : parroco Lampedusa - 'comunità prega per i morti e chiede perdono' : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più". La comunità abbraccia i sopravvissuti, prega per i morti, chiede perdono a Dio e ai fratelli". Così, sulla pagina Facebook della Chiesa di San Gerl

Migranti : parroco Lampedusa - ‘comunità prega per i morti e chiede perdono’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – “Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più”. La comunità abbraccia i sopravvissuti, prega per i morti, chiede perdono a Dio e ai fratelli”. Così, sulla pagina Facebook della Chiesa di San Gerlando, la parrocchia di Lampedusa guidata da don Carmelo Lamagra che ieri ha celebrato i funerali per le tredici ...

Venezia - la procura chiede rinvio a giudizio per due ex prefetti coinvolti nelle indagini sul centro di accoglienza Migranti di Cona : Si è chiusa l’inchiesta della procura di Venezia a carico di due ex prefetti del capoluogo lagunare per irregolarità riguardanti il centro di accoglienza straordinario (Cas) per migranti di Cona. La struttura, che arrivò ad ospitare anche 1.400 richiedenti asilo, una caserma dismessa, è stata chiusa nel dicembre dell’anno scorso. La goccia che fece traboccare il vaso fu proprio l’inchiesta penale che aveva svelato ...

Padova : al via progetto per dare lavoro a 150 Migranti (2) : (AdnKronos) - Al Comune di Padova spetta il ruolo di referente a livello provinciale, mentre il Consorzio Veneto Insieme svolge il ruolo di coordinamento operativo e di monitoraggio dell’andamento degli inserimenti lavorativi attraverso percorsi di affiancamento alle persone inserite e all’azienda.

Padova : al via progetto per dare lavoro a 150 Migranti : Padova, 9 ott. (AdnKronos) – Parte un intervento straordinario nell’ambito del Fondo di Solidarietà, con obiettivo l’integrazione lavorativa dei migranti. Gli enti promotori del Fondo, ossia Fondazione Cariparo, Diocesi di Padova, Comune di Padova, Veneto lavoro, e Camera di Commercio di Padova hanno definito un’iniziativa con Confcooperative Veneto e Legacoop Veneto, per attivare percorsi di inserimento lavorativo ...

Migranti : Venezia - Procura chiede rinvio a giudizio per due ex prefetti : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) – La Procura di Venezia chiede il processo per le presunte irregolarità nella gestione del Centro di accoglienza straordinario per Migranti di Cona, nel Veneziano, chiuso definitivamente nel dicembre del 2018, dopo le polemiche per le condizioni in cui erano ospitati i richiedenti asilo, il cui numero in un certo periodo arrivò fino a 1400, ben superiore a quello previsto. Secondo quanta riporta oggi ...

Strage di Lampedusa - riprese le ricerche dei Migranti dispersi : Soltanto quattro sono ancora le vittime riconosciute. Sulla via dell'identificazione dello scafista

Don Gino Tedoldi critico sul Papa : Ossessione per i Migranti : Don Gino Tedoldi analizza la situazione odierna della Chiesa, criticando il fatto che il clero intervenga troppo nelle questioni pragmatiche. Forte l'accusa al Papa: "Ha poca fede". E anche la continuità con cui Bergoglio si riferisce ai migranti viene messa sotto accusa: per Tedoldi è "un'Ossessione" dell'argentino. Non è corretto dire che Don Gino Tedoldi, quando lascia intendere che la Chiesa cattolica debba pensare meno agli aspetti ...

Migranti : cardinale Montenegro - 'non sono morti per caso' : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - "Non sono morti per caso. Il crocifisso si identifica con questi morti a mare. Quando Gesù è morto sulla croce non ha detto 'grazie' al Padre ma ha chiesto 'perché?'. Anche questi nostri fratelli hanno chiesto perché". E' la denuncia del cardinale di Agrigento Frances

Migranti - il consiglio Ue sulla redistribuzione. Francia : “In 10 Paesi pronti a farne parte”. Lamorgese : “Spero accordo entro dicembre” : Sulle adesioni dei Paesi all’accordo di Malta oggi “non do numeri”. Resta cauta la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al termine del suo primo consiglio degli Affari interni dell’Ue a Lussemburgo, che aveva al centro la trattativa per stabilire un meccanismo temporaneo di redistribuzione per i Migranti salvati dalle navi delle ong nel Mediterraneo centrale. In pratica, estendere ad altri Paesi l’intesa già firmata a La ...

A Richard Gere le Chiavi di Firenze per il suo impegno accanto ai Migranti : L'attore statunitense Richard Gere riceverà il prossimo 14 ottobre le Chiavi della città di Firenze per il suo attivo impegno nella difesa dei diritti umani, "come ha dimostrato lo scorso agosto quando si è recato a Lampedusa". In quell'occasione l'attore portò il suo sostegno ai migranti a bordo della Open Arms.Continua a legGere

Migranti : naufragio Lampedusa - riprendono ricerche dispersi : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - Riprenderanno questa mattina le ricerche dei dispersi del naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì davanti alle coste di Lampedusa. Sono tredici le vittime accertate, tutte donne, e tra 15 e 20 i dispersi, tra cui almeno 8 bambini. A Lampedusa per anche og