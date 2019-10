Microsoft e Indire insieme per portare Minecraft | Education Edition nelle scuole italiane

Fonte : hynerd

(Di giovedì 10 ottobre 2019) In occasione di Didacta, importante appuntamento fieristico italiano dedicato mondo della scuola,rinnova la partnership con, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, nell’ambito del progetto Mineclass con l’obiettivo di promuovere la sperimentazione di. Dopo il successo dello scorso anno – che ha visto la partecipazione di 170 docenti in tutta Italia e il coinvolgimento di circa 3400 studenti – torna infatti anche per questo anno scolastico Mineclass, un programma di …