Mercedes EQB - Test su strada per la Suv elettrica

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Dopo la EQC, la-Benz ha in programma il lancio di molte altre vetture a zero emissioni. Una di queste sarà la nuova EQB, versione a batteria della Suv compatta GLB, immortalata durante una fase di messa a punto su.Look quasi definito. Laspetto del modello si sta definendo, in quanto le camuffature si stanno riducendo rispetto ai mesi scorsi. I principali elementi stilistici rimangono tuttora celati, ma è lecito ipotizzare un design simile a quello della GLB termica, ritoccato con dettagli esclusivi e prese d'aria di dimensioni più contenute.Motore singolo o doppio. La sport utility a zero emissioni sarà probabilmente proposta in almeno due versioni: con motore singolo o doppio. Le prime indiscrezioni parlano di potenze nell'ordine dei 270 CV per la versione a trazione integrale e batterie da almeno 60 kWh in grado di garantire un'autonomia di circa 400 chilometri.

