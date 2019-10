Mercedes-Benz GLC | è l’ora del restyling Debuttano i nuovi motori – FOTO

Stefano Conte è il vincitore della seconda edizione del torneo GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz : Si è tenuta sabato 28 settembre l'attesa Finalissima del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, torneo di e-Sport dedicato a Gran Turismo Sport, realizzato da Sony Interactive Entertainment Italia e Mercedes-Benz e organizzato da ESL Italia. Vediamo di seguito il comunicato ufficiale: Presso il Padiglione 16 della Milan Games Week si sono sfidati, per un montepremi complessivo di oltre 10.000 euro, i quattro migliori piloti del torneo: ...

F1 - GP Singapore 2019 : semplice multa alla Mercedes di Hamilton per la benzina : Nessuna novità sul fronte GP di Singapore 2019, quindicesimo round del Mondiale di F1. Al termine del prove libere 1 la Mercedes di Lewis Hamilton è finita sotto investigazione per un valore anomalo relativo alla temperatura della benzina riscontrata sulla W10 del britannico. Il carburante aveva un valore non conforme alle norme (nel caso specifico l’articolo 6.5.2). Come era già avvenuto nel GP d’Austria, nel caso dell’Alfa ...

Nuovo Mercedes Benz GLB : i prezzi del Suv versatile e spazioso - ideale per la famiglia ed il tempo libero [GALLERY] : Nuovo Mercedes-Benz GLB, prezzi a partire da 35.387 euro.Il Nuovo GLB è l’ottavo membro della famiglia di compatte della Stella. Un SUV versatile e spazioso, ideale per la famiglia e il tempo libero: la prima Mercedes-Benz del segmento disponibile a richiesta anche in versione sette posti Con un passo di 2.829 millimetri, maggiore di dieci centimetri rispetto alla nuova Classe B, GLB offre inediti volumi di abitabilità. Lo ...

GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz : sta per tornare il torneo italiano di eSport al volante di GT Sport : Torna in pista il torneo italiano di e-Sport al volante di Gran Turismo Sport. Un nuovo, importante appuntamento realizzato grazie alla collaborazione fra Sony Interactive Entertainment Italia e Mercedes-Benz Italia.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli in merito al torneo: Leggi altro...

Mercedes-Benz EQV : autonomia di oltre 400 km : Nel marzo 2019, Mercedes-Benz Vans aveva svelato il prototipo Concept EQV al Salone di Ginevra. Ora a Francoforte debutta la versione di serie denominata Mercedes-Benz EQV (consumo di corrente nel ciclo combinato: 27,0 kWh/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato: 0 g/km, dati provvisori) per il suo debutto. L’ultima nata della famiglia Mercedes EQ, la prima monovolume premium […] L'articolo Mercedes-Benz EQV: ...

Mercedes-Benz EQV – La prima monovolume premium a trazione elettrica in anteprima mondiale : L’autonomia di 405 chilometri (dati provvisori)e la funzione ricarica rapida di serieassicurano una mobilità elettrica senza compromessi. Dopo eVito ed eSprinter, Mercedes-Benz Vans presenta per la prima volta un veicolo elettrico adatto sia all’utilizzo privato che commerciale Nel marzo 2019, Mercedes-Benz Vans aveva svelato il prototipo Concept EQV al Salone di Ginevra. Ora debutta la versione di serie denominata Mercedes-Benz EQV ...

Mercedes-Benz - Annunciato il debutto della nuova GLE Coupé : La Mercedes-Benz ha rotto gli indugi pubblicando un teaser della GLE Coupé e confermandone il debutto online per il 28 agosto. La seconda generazione della suv sportiva è derivata dalla GLE, e dovrebbe quindi offrire una gamma di propulsori analoga. Il debutto in pubblico è atteso al Salone di Francoforte. Fari Led e spoiler posteriore nel teaser. Il "biglietto da visita", un'immagine di dettaglio, si concentra ...

Mercedes-Benz EQV 300 - Anche la monovolume con la Stella è a emissioni zero : Dopo berline, station wagon, coupé, Suv e veicoli commerciali in casa Mercedes lelettrificazione adesso contagia Anche il settore delle monovolume. La nuova proposta si chiama EQV 300, si colloca nello schieramento EQ e, in sostanza, è la versione full electric della robusta Classe V. Oltre 400 chilometri a emissioni zero. Anticipata da una showcar apparsa la scorsa primavera, lEQV sfilerà per la prima volta in pubblico al Salone di Francoforte ...

Mercedes-Benz - Sulle Classe A e B arriva l'ibrido EQ Power : Entro la fine del 2020 la Mercedes-Benz avrà un'offensiva ibrida plug-in composta da 20 differenti modelli. Oltre alle versioni alla spina di berline, Suv (dopo la GLC arriverà anche la GLE EQ Power) e ammiraglie, la Casa di Stoccarda offrirà motorizzazioni elettrificate anche Sulle vetture più piccole, a partire dalle nuove Classe A e Classe B. Nei prossimi mesi sarà avviata la commercializzazione delle A 250 e, in versione cinque porte e ...

