Meloni | “Vanno aperti centri sorvegliati per gli immigrati | sono clandestini fino prova

Fonte : fanpage

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Durante il suo tour in Umbria, in vista delle elezioni regionali del prossimo 27 ottobre, Giorgiaè tornata sul tema deiper i migranti: "Quando un clandestino arriva in Italia è rifugiatocontraria, mentre nel resto d'Europa funziona in maniera opposta: è clandestinocontraria. Quando un immigrato arriva nella civilissima Germania viene trattenutoa 18 mesi in un centro sorvegliato e viene rispedito a casa se non è un rifugiato".

