Mediterraneo di plastica

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Da anni ormai sappiamo che una delle principali minacce ambientali presenti sul nostro Pianeta è la massiccia presenza diin mare. Sappiamo che in media ogni anno otto milioni di tonnellate di questo materiale finiscono per essere sversate negli oceani, contribuendo ad aumentare le superfici delle tante isole dipresenti nelle acque di tutto il mondo, alcune delle quali sono ormai grandi come vere e proprie nazioni.Il primo di questi agglomerati, scoperto quasi venti anni fa nel Pacifico nord-orientale da un velista impegnato in una traversata tra la California e le isole Hawaii, ricopre una superficie di 8 milioni di chilometri quadrati. Per intendersi, gli Stati Uniti d’America si estendono per circa 10 milioni di km quadrati…E non è la sola isola di. Tra le tante, meritano una citazione quella nel nord dell’Atlantico, che ...

