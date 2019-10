Fonte : motorinolimits

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Per il settimo anno consecutivounisce la passione per l’a quella per il, confermandosideldi, che si terrà dal 17 al 27 ottobre presso l’Auditorium ParcoMusica. Una flotta di 45 vetture, tra le quali spicca laCX-30, l’ultima nataCasa giapponese, … L'articolodeldiMotoriNoLimits, F1, motori, turismo, stili di vita.

CRPFRASCATI : RT @MotoriNoLimits: Mazda auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma - Stefano_Stix : RT @MotoriNoLimits: Mazda auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma - BarbaraPremoli : Mazda auto ufficiale della Festa del Cinema di Roma -