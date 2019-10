Masters 1000 Shanghai 2019 | risultati di giovedì 10 ottobre Medvedev l’avversario di

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Si sono disputati oggi agli ottavi di finale delsul cemento della megalopoli cinese, compreso quelli di Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Roger Federer, che si sono qualificati, come raccontiamo a parte, nei quarti di finale. La cronaca del match di Fabio Fognini – La cronaca del match di Matteo Berrettini La cronaca del match di Roger Federer – Fognini e Berrettini in piena corsa per le ATP Finals Il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic continua la sua marcia irresistibile battendo per 7-5 6-3 lo statunitense John Isner in un’ora e 16 minuti perdendo solo 8 punti in 11 turni di servizio, 3 nel primo set e 5 nel secondo, e infilando una serie di cinque giochi consecutivi dal 5-5 del primo parziale al 3-0 in suo favore nel secondo,di Nole sarà il greco testa di serie numero 6 Stefanos Tsitsipas, che si è liberato del polacco Hubert ...

