Marito molto preoccupato chiama la Polizia perchè la moglie è uscita per suicidarsi | le

Moglie evira il Marito perché non stava molto tempo con lei per giocare troppe ore a golf : Subito dopo l’arresto una donna di 54 anni ha raccontato ai poliziotti di aver evirato il marito perché non passava molto tempo con lei per giocare a golf. L’incredibile gesto è avvenuto a Yeosu una città nel Sud della Corea. La donna era stanca delle assenze da casa del marito e aveva escogitato il suo piano nei minimi particolari. La donna ha aspettato il marito che rientrasse e dopo l’ennesima lite ha aspettato che l’uomo si ...

Temptation Island - Miriana Trevisan parla dell’ex Marito Pago : “Lui molto elegante. Serena Enardu? Non la conosco” : “Pacifico è un uomo adulto e qualsiasi cosa accadrà durante il programma saprà come gestirlo al meglio. Si sta comportando in modo elegante”: parole di Miriana Trevisan che a Novella2000 ha raccontato come vede il suo ex Marito e padre di famiglia in questa esperienza televisiva a Temptation Island. “Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute. Pacifico è un uomo eccezionale – ha detto ancora Miriana, ...

Torna a casa prima del previsto e inizia a fare le pulizie - vede il Marito molto agitato poi capisce il perché - sotto il letto era nascosta la sua giovane amante : Una donna è Tornata a casa prima del previsto e ha visto il marito molto agitato che era in cucina a bere acqua con un po’ di vino. In un primo momento l’ha salutato e ha pensato di pulire da cima a fondo casa, avendo molto tempo disponibile. La donna ha cominciato prima con la cucina poi con la stanza da letto. Proprio nella stanza da letto ha trovato una giovane donna nascosta che aspettava il momento opportuno per fuggire. La ...