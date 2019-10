Maria Teresa Ruta piange in tv con i miei figli sono stata incoscente e leggera : Ospite del programma “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele Maria Teresa Ruta durante l’intervista ha raccontato: “Siamo stati due genitori “satellite”, giravamo attorno ai nostri figli ma senza stargli mai troppo vicini”. Parla del rapporto con i figli Guenda e Gianamedeo, nati dal suo passato matrimonio col giornalista Amedeo Goria. Gli impegni di lavoro sono stati molti e la conduttrice, commossa, sottolinea che le ...

Maria Teresa Ruta : Ho fatto molti errori con i miei figli e la tv mi ha dimenticato : Maria Teresa Ruta torna a parlare dell'assenza di lavoro dopo una vita tracorsa in tv, che le ha fatto perdere gli anni più belli e intensi della crescita dei figli, causandole non pochi dispiaceri. La Ruta per lunghi anni è stata una delle presenze più familiari della tv italiana. Ha imperversato in tv tra le fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, per poi essere quasi “dimenticata.” È finita in panchina per mancanza di programmi ma ...

“Non vuole più soffrire”. Tutto il dolore di Maria Teresa Ruta a Storie Italiane. Lo ha confessato a Eleonora Daniele : Momenti di profonda emozione nell’ultima puntata di Storie Italiane. Ospite del programma condotto da Eleonora Daniele, Maria Teresa Ruta che si è presentata in studio accompagnata dalla figlia Guenda Goria. La Ruta si è tolta ogni maschera e ha parlato apertamente delle sue colpe e delle sue mancanze nel suo ruolo di madre. Era stata proprio la figlia Guenda, qualche anno fa, a parlare di quanto aveva sofferto a non avere sua madre vicina. A ...

Maria Teresa Ruta : Sono stata una madre poco presente : Ospite di Storie Italiane insieme alla figlia Guenda Goria, Maria Teresa Ruta ha parlato del suo ruolo di madre e ha confessato un suo grande rimpianto: "Non Sono stata troppo vicina ai miei figli". Le prime parole proferite nel salotto di Eleonora Daniele Sono state quelle di Guenda che, commentando alcune vecchie dichiarazioni, ha detto: "Tendo ad essere un po' dura e lo Sono stata spesso ma è anche un modo per reagire a delle sofferenze". "Ho ...

Chi è Guendalina Goria - la figlia Maria Teresa Ruta : Guendalina Goria è la figlia (bellissima) di Maria Teresa Ruta e nuova star delle fiction. Lunghi capelli biondi e un sorriso dolce, Guendalina assomiglia molto alla conduttrice da cui ha ereditato anche la passione per il mondo dello spettacolo. Classe 1988, è frutto dell’amore fra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, due volti molto noti della tv. Nonostante sia cresciuta sotto i riflettori, è una ragazza molto riservata e timida, attenta a ...

Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi con Chef per passione su Telenord : Nuova avventura televisiva per Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi: la conduttrice e la ballerina debuttano oggi con Chef per passione, un cooking show prodotto dall'emittente genovese Telenord alle 11.30 e alle 20 e trasmesso su diverse televisioni locali in tutta Italia.Al timone del programma, la Ruta e la Brandi si alterneranno realizzando un piatto dell'Accademia Italiana della Cucina. La preparazione in diretta dei piatti verrà spiegata ...

Cuba : il premio “Medical Flora” conferito alla Prof.ssa Mariateresa Russo del Dipartimento di Agraria UniRC : Il premio “Medical Flora”, conferito dall’organismo scientifico del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali della Repubblica Cubana “Museo de Sitio de las Plantas Medicinales”, è annualmente assegnato alle personalità scientifiche e istituzioni, nazionali e straniere che operano nel campo delle piante medicinali. I vincitori sono individuati il 3 giugno di ogni anno durante la celebrazione dell’anniversario della fondazione del Museo e i premi ...