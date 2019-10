Marco Columbro tapiro d’oro dopo gli insulti a Barbara D’Urso

Fonte : people24.myblog

(Di giovedì 10 ottobre 2019)glichoc aD’Urso ha ricevuto il “”: «Mi sono sentito truffato». Valerio Staffelli ha incontrato l’ex conduttoreche a “Live non è la D’Urso” aveva aggredito verbalmente la conduttrice.intercettato da Valerio Staffelli, dichiara: «Approfitto per scusarmi con il pubblico che domenica guardava la trasmissione per il mio comportamento. Mi dispiace e vi chiedo scusa. Mi sono sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita. E invece sono arrivato là e hanno tirato fuori un articolo di 4 mesi fa che diceva che ero pieno di debiti. Era un fake, non so come sono arrivati a raccontare queste fandonie. Io mi sono arrabbiato perché mi hanno chiamato per una cosa e poi ne hanno fatta un’altra. Mi sono sentito usato per fare ascolti.io ti voglio bene, ma ...

