Mara Venier e Marcuzzi | la cena Alessia smorza le voci di crisi col marito

Mara Venier sbugiarda Emanuele Filiberto : Mai chiesto di fare l'inviato - il ragazzo sogna : Mara Venier non ci sta e smentisce i rumors secondo i quali Emanuele Filiberto di Savoia le avrebbe detto "no" per Domenica In. Le indiscrezioni sono trapelate nelle ultime ore dopo la pubblicazione di un articolo. Il settimanale Chi ha riportato che il Principe avrebbe rifiutato la proposta fattagli dalla Rai di fare l'inviato del programma condotto dalla Venier. Emanuele Filiberto avrebbe declinato l'invito di Viale Mazzini per prendere parte ...

Domenica In. Il clamoroso ‘no’ a Mara Venier. Il Vip sceglie Maria De Filippi - la ‘zia’ resta di sasso : Gli ascolti di Domenica In di Mara Venier continuano a crescere a a donare punti di share perduti in settimana con altri programmi del daytime di Rai1. La puntata di Domenica In del 6 ottobre ha infatti fatto registrare il 16,3% di share nella prima parte e il 15,5% nella seconda. Mara Venier conferma il trend positivo dello scorso anno quando riuscì a rimettere in piedi il contenitore Domenicale dopo il flop delle sorelle Parodi, riportandolo ...

Asia Argento scatenata con Mara Venier : Le tue tette sono proprio il top : L'attrice ha commentato un video social dove Mara Venier si mostra mentre prepara la pasta all'ex marito Gerry Calà. Nel filmato la conduttrice indossa una t-shirt che mette in risalto il suo decoltè, scatenando la risposta hot di Asia. Asia Argento ha colpito ancora. Irriverente e schietta come sempre, l'attrice ha fatto letteralmente arrossire Mara Venier con un commento social piccante al suo seno. Il "la" ad Asia Argento lo ha dato la ...

Mara Venier a cena con i due mariti - Carraro e Calà : il video fa il giro del web : Mara Venier ha condiviso con i follower su Instagram un momento divertente che ha fatto sorridere tutti: la cena con il marito Nicola Carraro e l'ex compagno Jerry Calà. “Indovina chi viene a cena?”: è questa la domanda che Mara Venier fa ai suoi fan su Instagram prima di mostrare a tutti l’ospite della serata, l’ex marito Jerry Calà. Ma la conduttrice di Domenica In non è sola, insieme a loro c’è anche il marito Nicola Carraro: un quadretto ...

Domenica In - il clamoroso no ricevuto da Mara Venier : chi le ha preferito Maria De Filippi : Mara Venier è la regina della Domenica ma anche lei ha ricevuto qualche no, di cui sicuramente si è fatta una ragione. Racconta il settimanale Chi che prima di Amici Celebrities il principe Emanuele Filiberto aveva stretto contatti in Rai per fare l’inviato di Domenica In per Mara Venier. Ma, dinanz

Amici Celebrities - Emanuele Filiberto : il no a Mara Venier. Il retroscena : Emanuele Filiberto di Savoia ha rifiutato Domenica In di Mara Venier per Amici Celebrities Prima di diventare concorrente della prima edizione della versione Vip del talent show di Maria De Filippi, Amici Celebrities, Emanuele Filiberto di Savoia aveva stretto contatti con la televisione di Stato. Come si apprende dal settimanale Chi, tra le ‘Chicche di Gossip‘, il principe voleva diventare uno degli inviati della nuova stagione di ...

La gaffe hot delle Mara Venier : il lato B in faccia a Gabriel Garko : Gabriel Garko diventa protagonista di un siparietto hot a Domenica In, nel corso dell'intervista concessa a Mara Venier... Nella nuova puntata di Domenica In non sono mancati i momenti esilaranti, come quello avvenuto nel corso dell'intervista che ha visto protagonista Gabriel Garko. "Pensavo volessi venirmi in braccio", esordisce Garko visibilmente sorpreso dinanzi a Mara Venier, che intanto gli dà le spalle per mettere a posto la sua poltrona ...

Domenica In - Mara Venier mette il lato B in faccia a Gabriel Garko : la clamorosa reazione dell'allenatore : "Ti ho messo il sedere in faccia? Noooo". Simpatico siparietto ieri a Domenica In. Mara Venier, spiritosa come sempre, scherza con Gabriel Garko spostando una sedia nello studio televisivo. Garko, molto riservato, ha commentato il gossip che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali di gossip s

Mara Venier a Gabriel Garko : “Hai detto di avere un amico speciale...”. Lui : “Tengo per me il privato" : “Ho voglia di famiglia, mi piacerebbe avere un figlio”. Parola di Gabriel Garko, che è tornato a raccontarsi sul piccolo schermo nel salotto di Mara Venier, durante la trasmissione di Rai Uno Domenica In.Tra carriera e vita privata, l’attore ha commentato alcune foto che lo ritraggono in compagnia dell’amico e collega Gabriele Rossi. “Tu hai detto di essere innamorato, hai detto che Gabriele è una ...

Domenica In : Mara Venier continua a dominare. Gli ascolti di ieri : Mara Venier ottiene ancora un successo. Gli ascolti di Domenica In Zia Mara si conferma regina della Domenica pomeriggio. Gli ascolti di Domenica In continuano a donare alla rete ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo punti di share perduti in settimana con altri programmi del daytime di Rai1. La puntata di Domenica In del 6 ottobre ha fatto registrare il 16,3% di share nella prima parte e il 15,5% nella seconda. Mara Venier conferma ...

Domenica In - Mara Venier gli mostra un video e Pierluigi Diaco scoppia in lacrime : il dolce ricordo : Pierluigi Diaco, ospite di Mara Venier a Domenica In, vuota il sacco: "Mara mi è sempre stata vicino nei momenti difficili, dal punto di vista personale e da quello professionale. I suoi consigli li ho sempre seguiti con piacere, sono molto importanti per me. Mara è una persona speciale l'ho vista p

Mara Venier ‘becca’ l’ospite : “L’hai detto anche da Barbara d’Urso” : Mara Venier non perdona Ninì in diretta a Domenica In: “L’hai detto anche da Barbara d’Urso”. L’episodio, è spasso Umberto Smaila, Ninì Salerno, Franco Oppini e Jerry Calà, i simpatici Gatti di Vicolo Miracoli, sono sbarcati nella quarta puntata di Domenica In, regalando risate e attimi di tv nostalgica. A guidarli la sapiente conduzione di […] L'articolo Mara Venier ‘becca’ l’ospite: ...

PIERLUIGI DIACO/ 'Mara Venier? Nei momenti difficili lei c'era' - Domenica In - : PIERLUIGI DIACO a Domenica In svela perché il suo rapporto con Mara Venier è così speciale. Il lavoro, il successo e i ricordi della sua...

Gabriel Garko da Mara Venier : “Gabriele è un amico speciale..." - : Carlo Lanna l'attore interviene a Domenica In dopo i gossip delle ultime settimane. Per i dettagli visita www.raiplay.it ?