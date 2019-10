MANOVRA Senza veri tagli | solo tasse e nuove accise

Una MANOVRA Senza spinta : Il reddito di cittadinanza alla brigatista Saraceni, il Ministro della cartina del mondo al posto del crocefisso, il cardinale di Bologna che riscrive la ricetta dei tortellini senza carne di maiale ma di pollo per non scontentare fedeli di altre parrocchie. Eppoi. Al tutti d’accordo per il voto ai sedicenni su impulso dello slogan “Ma se se scioje er ghiaccio, come lo famo er mojto” al posto di una legge che tolga dalla semi ...

MANOVRA 2020 - Porro : 'Debito cresce - ma oggi se ne fo... - aumenteranno tasse senza dirlo' : Tra i motivi per i quali l'attuale governo, sostenuto da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, si è formato c'era la necessità e la responsabilità di varare una legge di Bilancio che scongiurasse l'aumento dell'Iva e salvaguardasse i conti pubblici italiani. I tempi stringono ed iniziano a filtrare prime indiscrezioni su quella che potrebbe essere la direzione intrapresa dal nuovo esecutivo. Particolarmente critico rispetto a quello che ...

MANOVRA - Conte : “7 miliardi da lotta a evasione. Moneta elettronica senza penalizzare per uso contante” : Sulla lotta all’evasione “siamo consapevoli di dover lavorare per inasprire le sanzioni ai grandi evasori ma anche realizzare un grande patto con i cittadini”, ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ma per il governo resta il nodo di indicare come in concreto si ricaveranno i 7 miliardi di lotta all’evasione fiscale. Conte conferma di avere in mente un’operazione di contrasto “come ...

MANOVRA - Coldiretti : “Il taglio Iva è ossigeno per 2 - 7 milioni di persone senza cibo” : Con 2,7 milioni di persone che in Italia non hanno abbastanza soldi e sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare, è importante la decisione di tagliare l’Iva su beni di prima necessità come gli alimentari. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che il progetto di ridurre l’Iva dal 4% all’1% per latte, pasta e frutta è coerente con quanto dichiarato dal premier Giuseppe ...

MANOVRA - vertice notturno senza intesa : 7.00 Niente intesa sul Def, dopo 4 ore di vertice a Palazzo Chigi. Alla riunione, convocata in nottata dal premier Conte, hanno partecipato il ministro dell'Economia Gualtieri, i capi delegazione Di Maio (M5s), Franceschini (Pd), Speranza (Leu), Bellanova (Iv) e il sottosegretario Riccardo Fraccaro (M5s). No di Di Maio (e Renzi)a ogni aumento dell'Iva.Ad agitare la maggioranza è il nodo delle risorse per la Manovra: dove trovare i fondi per ...

MANOVRA - Renzi avvisa subito Conte"Investire sull'ambiente senza nuove tasse" : L'ex premier ribadisce il sostegno all'esecutivo ma rivendica: "Mandato a casa Salvini e portato il Pd al governo, dovevamo fare chiarezza in casa nostra". E spiega perché non servono nuove tasse "verdi"

REGOLE UE/ Dublino - stabilità e Gentiloni : Italia senza spazi di MANOVRA : La scelta di attribuire a un Italiano la competenza dell'Economia potrebbe essere letta anche come un modo per evitare la delegittimazione della Commissione