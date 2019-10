Manovra | Faro M5s interviene ma viene interrotta dalla Lega | “Venduti | mai col Pd”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) La deputata del M5s, Marialuisaper conto del proprio gruppo parlamentareper dire sì all’aggiornamento del Documento di economia e finanza, maripetutamente dai colleghi della: “Venduti, mai col Pd“, “elezioni” sono i cori e le urla che si levano dai banchi del Carroccio. Il presidente di turno della Camera, Ettore Rosato, è costretto a sospendere la seduta. L'articolo(M5s)ma: “Venduti, mai col Pd”. Bagarre in Aula, seduta sospesa proda Il Fatto Quotidiano.

