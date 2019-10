Maltempo Sicilia : fulmine colpisce una Chiesa nel Catanese : “La caduta di un fulmine sulla Chiesa di Santa Lucia è un episodio che ha colpito l’intera comunità di Misterbianco. Potevano esserci conseguenze assai più gravi per la pubblica incolumità, a causa dei danni alla facciata e per la caduta di calcinacci che si è verificata su via Matteotti. Su impulso del Governo Musumeci, già lunedì prossimo si terrà un sopralluogo della Soprintendenza ai Beni culturali di Catania“. Lo rende ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo sullo Ionio : Calabria e Sicilia a rischio nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Anche oggi il maltempo continuerà ad influenzare parti di Calabria e Sicilia. Estofex (European Strom Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per lo Ionio, principalmente per nubifragi e trombe marine. Livello 1 anche per il Mediterraneo sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 per Belgio meridionale, Lussemburgo, Francia orientale, ...

Maltempo Sicilia : fulmine colpisce campanile di chiesa nel Catanese - danni : Ondata di Maltempo nella notte nel Catanese: un fulmine ha colpito il campanile della chiesa Santa Chiara di Misterbianco, rendendo la struttura inagibile. Si sono staccati delle parte in pietra che hanno colpito un’auto in transito, danneggiandola. L’uomo alla guida è stato assistito da personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Catania. L'articolo Maltempo Sicilia: fulmine colpisce campanile di chiesa nel Catanese, danni ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - Maltempo al Sud Italia : temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Maltempo : allerta meteo per Sicilia orientale : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) – Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse a partire dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre, che riguarderà in particolare l’area costiera della Sicilia. La perturbazione proviene dal nord Africa interesserà i settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali accompagnati da rovesci di forte ...

Allerta Meteo Estofex - insiste il Maltempo al Sud : pericolo nubifragi in Sicilia e Calabria : Allerta Meteo – Continua il maltempo al Sud. Esposta ad un rischio particolarmente alto questa volta è la Sicilia orientale, per la quale Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 principalmente per nubifragi. Livello 1 anche per parti della Francia settentrionale e del Belgio meridionale per forti raffiche di vento. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 10 ...

Maltempo Sicilia : oggi scuole chiuse a Catania e provincia : oggi 8 ottobre 2019 scuole chiuse a Catania e in diversi comuni della provincia, come Acireale, per il Maltempo. In considerazione dell’allerta meteo arancione e gialla, il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, d’intesa con gli assessori alla Protezione civile e alla Pubblica istruzione e con il prefetto, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici. L'articolo Maltempo Sicilia: oggi scuole chiuse a Catania e provincia sembra ...

Maltempo Sicilia - fango dalla scarpata : bloccata la Statale di Palermo : Bloccato il traffico sulla strada Statale 113 “Settentrionale Sicula“, nel territorio di Cefalù, a causa della presenza di fango scivolato dalla scarpata di monte in seguito alle intense precipitazioni delle ultime ore. Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilita’ e per il ripristino della normale circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia, fango dalla scarpata: bloccata la Statale di Palermo sembra essere il ...

Allerta Meteo Sicilia - Maltempo a Palermo : scuole chiuse in diversi comuni domani - martedì 8 ottobre [ELENCO AGGIORNATO] : maltempo in Sicilia dove oggi le piogge hanno interessato diverse zone della regione. Forti disagi a Palermo in seguito al violento temporale che nelle ultime ore si è abbattuto sulla città e che sta creando notevoli disagi. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, preso d’assalto da automobilisti rimasti in panne e cittadini alle prese con allagamenti e cornicioni pericolanti. Circolazione in tilt in diverse aree, dal centro ...

Allerta Meteo Sicilia : ancora Maltempo - criticità arancione nel Messinese : Continua l’ondata di maltempo che sta interessando il Sud Italia e che ha causato danni e disagi in Calabria e in Sicilia. Molte le scuole chiuse in diversi comuni Siciliani. Le piogge hanno causato danni e disagi soprattutto nelle province di Vibo e di Palermo. L’ondata fredda in Sicilia prosegue anche per la giornata di domani, come spiega un’Allerta Meteo emessa dalla Protezione Civile regionale. Si prevede criticità ...

Maltempo Sicilia : violento acquazzone a Palermo : Un violento acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio su Palermo, causando allagamenti e disagi alla circolazione stradale in diversi punti della città. Diverse segnalazioni sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Sicilia: violento acquazzone a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Calabria e Sicilia : vento forte nel Vibonese - allagamenti a Lipari : forte ondata di Maltempo nelle scorse ore tra Calabria e Sicilia. Raffiche di vento e piogge torrenziali hanno colpito Pizzo Calabro, nel Vibonese. Registrati disagi e danni in diversi edifici pubblici, compreso il Municipio e la vicina scuola dell’Infanzia di via Nazionale. Molti i tetti scoperchiati dalle tegole e numerose le chiamate ai vigili del fuoco. allagamenti segnalati anche a Vibo Valentia città, ma la situazione sta ora ...

Allerta Meteo - la fiondata Artica sposta il Maltempo al Sud : fenomeni estremi in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Nuova ondata di maltempo in atto sull’Italia, come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi. Un fronte freddo proveniente dal Circolo Polare Artico ha raggiunto il nostro Paese nella notte, provocando violenti temporali nel cuore della Lombardia dove sono caduti 71mm di pioggia a Cadilana di Corte Palasio, 67mm a Capergnanica, 56mm a Credera Rubbiano, 54mm alla Cascina Gallotta di Castelleone, 50mm a Trigolo, e ...

Maltempo Sicilia : oggi allerta meteo “gialla” a Palermo : La Protezione Civile rende noto che oggi per la città di Palermo è prevista un’allerta meteo codice giallo, mentre per il versante tirrenico della Sicilia Nord-Orientale (provincia di Messina, zona di allerta A), Centro-settentrionale (province di Messina e Palermo, zona di allerta B) e Nord-orientale (versante ionico, province di Catania e Messina, zona di allerta I) l’allerta sarà di colore arancione (preallarme). L'articolo ...