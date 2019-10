Magliana | Anytime Fitness apre decima palestra in città | sarà più grande del Paese

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma – La rivoluzione delarriva a Roma, il piu’franchising al mondo per palestre,il suo decimo club in citta’, il 17esimo in Italia, in via della63. Sara’ il secondo clubin Italia – dopo quello di Bergamo – a presentarsi con il nuovo design del gruppo. Ambienti ultramoderni distribuiti in una struttura che fanno di questo centro il piu’d’Italia fra tutti quelli della catena. Si tratta di uno spazio distribuito su due piani per un totale di 900 mq: il piano superiore dedicato all’areae agli spogliatoi, quello inferiore alla zona cardio e alla sala pesi. Il tutto corredato di parcheggio gratuito disponibile per gli utenti. Ottimi i riscontri gia’ ricevuti: ladi Romaha registrato la miglior prevendita di tutti i tempi ...

