L' unica speranza per la Polonia sono le donne

Fonte : espresso.repubblica

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il 13 ottobre Malgorzata Kidawa-Blonska, la candidata di piattaforma civica, tenterà di mandare a casa il governo più nazionalista e clericale dell’intera Europa. Dopo decenni di chiesa oscurantista e di oppressione ora il movimento femminile conquista posizioni nella società. E guida l’opposizione

Caroamicotiscr1 : RT @i_pittore: Ma dimmi: hai tu #unDifetto ? Mostramene uno che voglio amarlo con tutto me setesso. Perché ciò che tu chiami difetto io la… - Dago86562001 : RT @EmilioScarani: @JGiusi E poi molti di loro vorrebbero pure cancellare #QUOTA100 che è l'unica speranza di sopravvivenza per tantissimi… - AvigalSnapir : RT @i_pittore: Ma dimmi: hai tu #unDifetto ? Mostramene uno che voglio amarlo con tutto me setesso. Perché ciò che tu chiami difetto io la… -