Lui la lascia | lei per vendetta di veste da catwoman e perseguita la compagna del suo ex

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Una donna di 52 anni a Camerano in provincia di Ancona ha deciso di vendicarsi del suo ex in un modo molto originale. La donna,ta dal suo ex compagno per un’altra, ha deciso di vendicarsindosi dando la nuovadel suo ex fidanzato. La donna è stata fermata dalla Polizia locale mentre stava cercando di rompere i tergicristalli dell’auto della nuova compagnia del suo ex. La donna, un’impiegata pubblica, è stata arrestata dopo aver compiuto 21 episodi di danneggiamento nei confronti della poveradel suo ex. La donna per compiere i gesti di sabotaggio si era sempre vestita nello stesso modo, come, indossando un soprabito nero fino alle ginocchia e indossando un cappuccio nero. Tutti gli episodi di sabotaggio sono stati compiuti dalle 21 alle 23 di sera. Tutto è iniziato con il graffio ...

