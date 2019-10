Lucca | l’ex moglie del campione di ciclismo Mario Cipollini | ‘Mi puntò una pistola contro’

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Una serie di episodi inquietanti, avvenuti durante il periodo in cui era sposata con, ma continuati a lungo nel tempo anche dopo il divorzio. La seconda udienza del processo contro ildi– imputato per lesioni, stalking e maltrattamenti in famiglia – è stata dedicata alla deposizione di Sabrina Landucci,del velocista, e del suo attuale compagno Silvio Giusti. La donna ha ricordato diversi episodi avvenuti negli ultimi anni del suo matrimonio. Secondo la sua testimonianza il marito le rendeva impossibile la vita con sopraffazioni, scenate di gelosia, insulti, aggressioni fisiche, inseguimenti in automobile e persino con l’utilizzo di una, puntata contro di lei per spaventarla. La testimonianza di Sabrina Landucci Sicuramente il racconto più scioccante reso dall'exdirisale a prima del divorzio tra i due, avvenuto ...

