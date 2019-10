L' oroscopo del giorno 12 ottobre | ultimi sei segni | ottimo weekend per il Capricorno

L'oroscopo settimanale al 20 ottobre : Marte nel segno della Bilancia - Leone fortunato : Durante la settimana che va dal 14 al 20 ottobre, i nativi Ariete riusciranno a riprendersi da una settimana piuttosto difficile, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Leone sarà caparbio e determinato e spesso riuscirà a ottenere ciò desidera. Bilancia passerà un periodo di grande forza interiore: Marte in congiunzione conferirà ai nativi del segno tante energie; mentre Venere stazionerà sul segno dei Pesci, conferendo ai nativi del segno ...

Zodiaco di Paolo Fox : previsioni dell’oroscopo - venerdì 11 ottobre : previsioni Paolo Fox di domani: oroscopo dell’11 ottobre L’astrologo per eccellenza Paolo Fox svela l’oroscopo di domani (11 ottobre) partendo come sempre dai primi quattro segni dello Zodiaco. ARIETE: situazione astrologica che premia le coppie che hanno avuto dei problemi nei giorni scorsi. Non ci sono ostacoli sul lavoro. TORO: giornata da trascorrere interessandosi agli altri e soprattutto allo stato emotivo del ...

L'oroscopo di venerdì 11 ottobre : Giove nel segno del Cancro - Sagittario rilassato : Durante la giornata di venerdì 11 ottobre, i nativi Vergine avranno modo di fare delle riflessioni in ambito lavorativo, mentre Mercurio in quadratura al segno del Leone farà in modo che sia molto prudente per evitare delle discussioni con il proprio datore di lavoro. Scorpione avrà modo di dimostrare la propria fedeltà al partner, mentre Acquario sarà combattivo in ambito sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo ...

oroscopo dell'11 ottobre : Leone in recupero - Saturno in opposizione per il Cancro : Il fine settimana è quasi alle porte, ma prima di dargli il benvenuto, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, venerdì 11 ottobre. Con l'avvicinarsi del week end arriva finalmente per il Leone un momento di recupero, che interesserà soprattutto i sentimenti. Al contrario il Cancro, pur vivendo un momento astrale vantaggioso, dovrà fare i conti con Saturno dissonante. Venere in Scorpione rende il segno ...

oroscopo weekend 26 e 27 ottobre : Ariete attivo - in rialzo l'umore del Cancro : Nel fine settimana che va da sabato 26 a domenica 27 ottobre molti si dedicheranno al riposo, a smaltire i nervi accumulati durante le giornate lavorative ma anche al lavoro stesso. Il segno che si dedicherà ad entrambe le cose sarà prevalentemente quello dei Pesci, ma anche i Gemelli saranno molto impegnati e riusciranno comunque a passare un buon weekend. Umore decisamente in rialzo per i segni del Cancro, dell'Acquario e dell'Ariete. Tristi e ...

L'oroscopo dell'amore di coppia dell'11 ottobre : Scorpione innamorato - Cancro timido : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì vede protagonista una Luna in Pesci che rende le sensazioni amorose molto profonde, sognatrici e sensibili. Come una madre emotiva e molto attenta ai bisogni altrui, l'astro d'argento rende molto vulnerabile non solo Pesci ma anche Capricorno, Toro, Cancro e Scorpione, che dovranno fare affidamento nelle configurazioni astrali degli altri pianeti, per emergere da un desiderio di maggiore interiorità ...

L'oroscopo dell'11 ottobre da Ariete a Vergine : ottimo venerdì in amore per il Toro : L'oroscopo di venerdì 11 ottobre 2019 riapre ancora con nuove previsioni, quest'oggi impostate in esclusiva sui primi sei segni. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a parlare in esclusiva a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori del giorno in amore e nel lavoro? Bene, togliamo subito ogni dubbio in ...

L'oroscopo del giorno 11 ottobre - da Bilancia a Pesci : la classifica sorride al Sagittario : L'oroscopo del giorno 11 ottobre 2019 scopre la nuova classifica a stelline e le previsioni per i simboli astrali appartenenti alla seconda sestina. A dare brio a questo venerdì la bella presenza della Luna in Pesci, sabato 12 presente nel comparto dell'Ariete. Molto interessante l'aspetto sia di Plutone che di Saturno, come sappiamo stabili nel segno del Capricorno, rispettivamente in sestile alla Luna e al Pianeta Mercurio in Scorpione. A ...

L'oroscopo del giorno 10 ottobre : Sagittario dinamico - Scorpione grazioso : L'oroscopo di giovedì, tramite gli spostamenti planetari fortunati, apre un varco nella quotidianità di ciascun segno zodiacale e indica una strada da seguire per raggiungere il successo in campo lavorativo e la felicità in amore. Gli affetti diventano più marcati grazie alla presenza di Venere in Scorpione che rende l'amore molto affascinante e misterioso. Buone notizie sono previste in ambito lavorativo non solo per lo Scorpione, ma anche per ...

oroscopo del 10 ottobre : sentimenti sottotono per il Sagittario : Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche con i dettagli su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci per questo giovedì 10 ottobre 2019. Astrologia del giorno per tutti i segni Ariete: in amore giornata che vi vedrà pensierosi, dovete cercare di gestirla con prudenza. Nel lavoro in questo periodo potreste dover fare cose che non vi piacciono. Toro: per i sentimenti se una persona ...

L'oroscopo del weekend dall'11 al 13 ottobre : Leone capriccioso - Scorpione allegro : L'oroscopo del weekend è ricco di emozioni e sensazioni nuove tutte da assaporare attimo dopo attimo. Una Luna molto sensibile e facilmente suggestionabile prenderà posizione in Pesci nelle giornate di venerdì e sabato, garantendo intuizione e romanticismo anche a Capricorno, Toro, Cancro e Scorpione. Domenica poi l'astro d'argento si trasferirà in Ariete, sprigionando influssi intensi e competitivi nelle previsioni astrali segno per ...

oroscopo weekend del 12 e 13 ottobre : Bilancia introspettiva : Nell'Oroscopo del fine settimana, di sabato 12 e domenica 13 ottobre, ci saranno alcuni imprevisti sul lavoro per i Capricorno. Non mancheranno le sorprese in amore per gli Ariete e arriverà un'ottima ripresa del benessere fisico per i Leone. Scopriamo dunque le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali. Astrologia del weekend, prima sestina: da Ariete a Vergine Ariete: la sfera sentimentale riserverà piacevoli sorprese, in special modo ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 10 ottobre : Vergine confusa - Cancro premuroso : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di giovedì, cerca di conciliare le volontà di ciascun segno zodiacale con i desideri. Ecco che le sensazioni amorose prendono il volo per Scorpione, Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro, che approfondiranno gli affetti in modo profondo e riflessivo. Le emozioni diventano più perspicaci nelle previsioni astrali segno per segno e fanno affidamento sulle configurazioni planetarie favorevoli per ...

Paolo Fox - previsioni di domani : l’oroscopo completo del 10 ottobre : Oroscopo segni di Aria (10 ottobre): previsioni di domani di Paolo Fox Tratto dallo Stellare di Paolo Fox pubblicato su DiPiù scopriamo le previsioni dei segni di Aria dell’oroscopo di domani. GEMELLI: giornata particolare, quella di domani, e non sarà facile concentrarsi sull’amore. Sul lavoro riceveranno presto delle chiamate importanti. BILANCIA: in famiglia dovranno chiarire qualcosa di davvero importante. C’è qualcosa ...