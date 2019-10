Londra | la moglie di un diplomatico Usa investe e uccide giovane inglese e Trump la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 ottobre 2019) “E’ un terribile incidente ma può capitare quando sei abituato a guidare a destra e improvvisamente devi guidare a sinistra. Non dovrei dirlo, ma è capitato anche a me” di guidare nella direzione sbagliata: Donaldha difeso così ladi unamericano ache ha investito unin Gran Bretagna mentre guidava contromano, tornando poi in Usa coperta dall’immunità diplomatica. “La donna – ha dichiarato davanti alle tv – stava guidando nella parte sbagliata della strada e questo può capitare, lì si corre in direzione opposta. Non dovrei dirlo, ma è successo anche a me. Quando sei abituato a guidare nel nostro sistema e improvvisamente cambi sistema può accadere. Devi stare molto attento”. “La donna ha l’immunità diplomatica. Le parlerò a breve per vedere se si può fare qualcosa”, ha aggiunto, astenendosi ...

