Lombardia : Naviglio Grande - da Regione 60mila euro per la riqualificazione : Milano, 10 ott. (AdnKronos) – Uno stanziamento di 60mila euro per finanziare interventi di riqualificazione delle sponde del Naviglio Grande, su Milano e nell’hinterland. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, in seguito a un emendamento all’assestamento di bilancio presentato dalla Lega e approvato dal ...

Lombardia : Naviglio Grande - da Regione 60mila euro per la riqualificazione (2) : (AdnKronos) – Il finanziamento si inserisce nel contesto della convenzione tra Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per attività da svolgersi su parti del reticolo idrico principale e per la fruizione delle vie navigabili del sistema dei Navigli milanesi. La convenzione prevede il finanziamento di una serie di interventi e misure per favorire la navigabilità e la fruibilità collettiva del sistema dei ...