LIVE Italia-Australia | Coppa del Mondo volley in DIRETTA | gli azzurri puntano alla quarta

LIVE Italia-Egitto 3-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri convincenti : africani travolti in tre set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.58: L’appuntamento è per domani alle 8 con Italia-Australia, partita dain ricordi contrastanti pensando alla faticaccia di Bari ad agosto. Grazie per averci seguito e buona giornata tutti gli appassionati di volley 6.57: Una buona Italia, con qualche errore di troppo al servizio contro una squadra in palese difficoltà in fase cambio palla, batte 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) l’Egitto ...

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri sprecano un bel vantaggio nel terzo set : 12-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 Ace Egitto 12-10 Out l’attacco di Cavuto da zona 4 12-9 Errore al servizio Egitto. L’Italia deve riprendere la marcia 11-9 Errore di Candellaro dopo la ricezione pessima degli azzurri 11-8 Il muro egiziano ferma il primo tempo di Candellaro 11-7 Out il servizio Egitto 10-7 In rete la pipe di Cavuto 10-6 Vincente la parallela di Hisham da zona 4 10-5 Nelli non sbaglia da ...

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Kooy trascina gli azzurri alla rimonta nel secondo set : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Il primo tempo dietro di Piano 3-1 Out il servizio egiziano 2-1 Errore al servizio Kooy 2-0 Murooooooooooooooooooo Candellaroooooooooooooooo 1-0 Il tocco vincente di Cavuto da zona 4 25-21 L’Italia vince con una bella rimonta anche il secondo set grazie all’errore al servizio dell’Egitto. 2-0 per gli azzurri! 24-21 Errore al servizio Kooy 24-20 La pipe di Kooy!!! 23-20 ...

LIVE Italia-Egitto 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri rimettono in gioco i rivali con troppi errori : 7-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-14 Nelliiiiiiiiiiii!!! Vincente da zona 2 in diagonale 11-14 Aceeeeeeeeeeee Koooooooooooooy 10-14 Il primo tempo di Candellaro 9-14 La pipe di Shafik 9-13 Mano out di Kooy da zona 4 8-13 Il primo tempo di Candellaro 7-13 Il muro egiziano su Nelli 7-12 La palla spinta di Omar in zona 4. Italia imbambolata 7-11 La pipe di Shafik 7-10 Errore al servizio Egitto 6-10 Doppia difesa egiziana su ...

LIVE Italia-Egitto 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gran finale azzurro nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Il muro egiziano su Nelli 25-19 Lo chiude Cavuto con un attacco in parallela da zona 4. Italia avanti 1-0 24-19 Mano out di Kooy in pipe dopo la difesa disperata e spettacolare degli egiziani 23-19 Il muro egiziano su Nelli 23-18 Out il servizio di Kooy 23-17 primo tempo di Candellaro 22-17 Mano out di Nelli da zona 2. Funziona la fase punto azzurro,. Peccato per tutti quegli errori al ...

LIVE Italia-Egitto - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri in fuga e poi raggiunti : 15-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-17 Primo tempo di Candellaro 22-17 Mano out di Nelli da zona 2. Funziona la fase punto azzurro,. Peccato per tutti quegli errori al servizio 21-17 Vincente la parallela di Nelli da zona 4 20-17 Out il servizio di Cavuto, ancora errori in battuta 20-16 Vincente la diagonale di Kooy da zona 4 19-16 Muro out di Salah da seconda linea 19-15 Muroooooooooooooooo Candellaroooooooooooo 18-15 ...

LIVE Italia-Egitto - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : azzurri a caccia della terza vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Egitto, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Si torna in campo dopo due giorni di riposo, gli azzurri ripartono da Hiroshima dove sfideranno i Faraoni in un match importante in ottica classifica: si incrociano due Nazionali che hanno vinto due delle prime cinque partite, sarà uno scontro diretto cruciale che potrebbe ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : BRONZOOOOOOOOOOO! ITALIA DA LEGGENDA! Sul podio dopo 69 anni! Vincono gli USA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE. Grazie alle Fate, grazie all’ITALIA. Grazie a voi per averci seguito. Rimanete con noi per cronache, pagelle, approfondimenti, dichiarazioni e tanto altro ancora. QUESTA E’ LA PAGINA PIU’ BELLA DELLA NOSTRA STORIA GINNICA. (Forse) più dell’oro mondiale all-around di Vanessa Ferrari. 17.02 Stanno piangendo tutte. Il trucco si scioglie, maschera e ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : BRONZOOOOOOOOOOO! ITALIA DA LEGGENDA! Sul podio dopo 69 anni! Vincono gli USA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 L’ITALIA ha battuto una potenza come la Cina, ha fatto la gara della vita, è stata perfetta. Non ci crediamo ancora. Le Fate sono giù nel palazzetto strette attorno a Enrico Casella: in finale per appena tre centesimi, oggi di bronzo. UNA FAVOLA! 16.58 Vincono gli USA con 172.330, quinto titolo consecutivo. Russia seconda con 166.529, ITALIA TERZA CON 164.796. 16.58 FATE. VI ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’ITALIA SI GIOCA LA MEDAGLIA! Ultima rotazione da brividi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 FATE STATE SU QUELLA DANNATA TRAVE! POTETE FARE LA STORIA. 16.28 Ora l’Italia però va alla trave, dove è caduta tre volte in qualifica. Cina al corpo libero dove non eccelle, Russia e Francia al volteggio. 16.27 L’Itaia ha dunque: 2.1 punti di vantaggio sulla Cina, 3.3 sulla Russia. 16.26 CLASSIFICA PRIMA DELL’Ultima rotazione. USA al comando con 128.431, Italia seconda ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : ITALIA SECONDA a metà gara! Le Fate sognano il colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 ITALIA alle parallele insieme alla Gran Bretagna nella terza rotazione. USA e Cina saranno alla trave dove Biles e Liu sono particolarmente attese. Francia e Russia al corpo libero, De Jesus e Melnikova devono alzare l’asticella. Canada e Olanda al volteggio. 15.51 L’ITALIA si trasferisce alle amate parallele asimmetriche: servono tre esercizi da over 14, come sanno fare le ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia parte bene al corpo libero - azzurre quinte e in lotta. USA scatenati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 FANTASTICO 14.666! Che Italia fino a questo punto! Spetterà poi ad Alice D’Amato fare una grande chiusura. 15.21 CHE VILLAAAAAAAAAAAAAAA! VOLA IN ARIAAAAAAAA! E’ altissima, quasi pronta per un Amanar. 15.19 ANDIAMOOOOOOOOOOOO! 14.533 per Asia D’Amato, impeccabile il suo dty al volteggio. Qui dobbiamo spaccare, dopo James toccherà a Villa. 15.18 Si parte con la seconda ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia la Finale a squadre. L’Italia vuole sognare - USA per il dominio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Si stanno per concludere i minuti di riscaldamento e la gara è pronta per incominciare a tutti gli effetti. 14.41 Alla trave il Canada di Moors, Black, Padurariu. Sempre sui 10 cm l’Olanda di Visser, Thorsdottir, Sanne Wevers. 14.41 Russia alle parallele con Melnikova, Agafonova, Spiridonova. Si alterneranno con le francesi Charpy, De Jesus, Pontlevoy. 14.40 USA al volteggio con ...

LIVE Calcio femminile - Italia-Bosnia in DIRETTA : azzurre per avvicinare la qualificazione agli Europei : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Programma, orario e tv di Italia-Bosnia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bosnia, quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2021 di Calcio femminile. Allo stadio Renzo Barbera di Palermo le azzurre vanno a caccia del primo squillo interno dopo i tre successi fuori casa contro Israele, Georgia e Malta. La classifica del ...