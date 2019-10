LIVE Irlanda-Italia | Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA | azzurri a caccia di una

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match–Il programma del match Salve a tutti e benvenuti allatestuale di, partita valida per leagli202121 di calcio. Dopo la vittoria per 5-0 contro il Lussemburgo, la nazionale di Paolo Nicolato è pronta a tornare in campo. Glini infatti in questa giornata fronteggeranno in trasferta contro i pari età dell’(Gruppo A). Un test che si preannuncia complicato, visto che i “Verdi” sono a punteggio pieno e in testa al girone avendo disputato tre partite e avendo raccolto altrettante vittorie. Vedremo quindi se la formazione tricolore priva di Zaniolo, convocato da Roberto Mancini fra i “big, saprà comunque trovare – aggrappandosi al talento di Tonali e alla vena realizzativa di Kean – le chiavi per ...

