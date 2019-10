LIVE Irlanda-Italia 0-0 | Qualificazioni Europei Under 21 in DIRETTA | Kean e Parrods

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74′ Sottil, appena entrato, fatica a trovare il ritmo giusto. Frattesi commette fallo su Obafemi. 71′ Cutrone si fa pescare in fuorigioco sulla verticalizzazione di Adjapong, il terzino tarda a verticalizzare facendo finire il compagno in offside. 68′ Per l’: in Sottil, out Carraro. Per l’: in Obafemi, out Elbouzedi. 68′ Locatelli è bravo a subire fallo in mezzo al campo. 67′ In campo c’è confusione. Le squadre provano a ridisegnarsi tatticamente. 64′ ATTENZIONEVENGONO ENTRAMBI ESPULSI DALL’ARBITRO!rimangono sul terreno di gioco in 10 vs 10. La partita diè durata quindi meno di venti minuti. 63′ Dall’altro lato di campo, nel frattempo,viene provocato dai difensori della squadra rivale. 63′ Tiro di ...

