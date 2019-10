LIVE F1 | GP Giappone 2019 in DIRETTA | prove libere 1 | si incomincia a Suzuka La Ferrari

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Cina - Russia e Giappone appaiate dopo quattro rotazioni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Si riparte col 14.225 al ferro. 15.45 Tra poco la quinta rotazione con Cina e Russia alle parallele, Giappone alla sbarra. 15.42 La classifica dopo quattro rotazioni: Cina al comando con 174.481 tallonata da Giappone (174.037) e Russia (173.829). Che battaglia per l’oro. 15.40 Tanigawa si difende con un positivo 14.366 alle parallele. 15.30 Kamoto non riesce a essere super come il ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Finale a squadre maschile. Battaglia per l'oro : Russia contro Cina e Giappone
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi mercoledì 9 ottobre si disputa la Finale a squadre maschile. Alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) andrà in scena una serratissima Battaglia per la conquista della medaglia d'oro, si preannuncia un bellissimo spettacolo e una gara molto incerta ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia - pass olimpico ipotecato. Finale a squadre quasi impossibile - bisogna battere il Giappone
Cronaca settima suddisione: l'Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l'Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all'Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! L'Italia SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE… Tutte le combinazioni. E per la Finale a squadre… Le pagelle ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : ora tocca al Giappone. Italia vicina al pass olimpico - finale a squadre quasi impossibile
Cronaca settima suddisione: l'Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l'Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all'Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! L'Italia SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 13.23 Il Messico è invece ...

LIVE Giappone-Samoa 6-0 rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : subito due calci di punizione realizzati da Tamura!
8′ Tamura non sbaglia e Giappone avanti 6-0! 7′ Altro penalty in favore degli asiatici che cercheranno di nuovo i tre punti. 4′ Tamura sblocca il match, 3-0 per i nipponici! 3′ subito punizione per il Giappone che andrà per i pali. 1′ PARTITI! Cominciato il match tra Giappone e Samoa. 12:25 Immagini dagli spalti The atmosphere is building in #RWCCityofToyota ...

LIVE Giappone-Samoa rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : sfida cruciale per i padroni di casa
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Giappone-Samoa, terza giornata del Gruppo A della Coppa del Mondo di rugby 2019. I nipponici sono reduci da due successi: hanno battuto a sorpresa l'Irlanda pochi giorni fa, e sognano uno storico accesso ai quarti di finale. Le Samoa, invece, finora non hanno ...

LIVE Moto2 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale
Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Thailandia di Moto2 che inizieranno alle ore 10:05. Il miglior tempo di giornata ieri lo ha fatto registrare Luca Marini (Sky Racing VR46) davanti al padrone di casa Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) e ...

LIVE MotoGP - GP Giappone 2019 in DIRETTA : scattano le FP3 - tanta pioggia a Buriram e si temono ritardi
4.28: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Thailandia, quintultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram si definiranno gli assetti in vista delle qualifiche e della gara domenicale.

LIVE MotoGP - GP Giappone 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - Valentino Rossi e Dovizioso e caccia della Q2
Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Thailandia, quintultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram si definiranno gli assetti in vista delle qualifiche e della gara domenicale. Valentino Rossi arriva all'appuntamento in cerca di ...

LIVE Italia-Giappone 0-3 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Ishikawa imprendibile - Italia demolita dai padroni di casa
14.08: Grazie per averci seguito e appuntamento a dopmani per Italia-Usa, con gli statunitensi che vorranno rifarsi dopo l'inattesa sconfitta di oggi contro l'Argentina. Buon pomeriggio 14.07: Male battuta e ricezione per gli azzurri che sono cresciuti nel terzo set a muro e in difesa ma non è bastato per contrastare gli scatenati giapponesi. Siamo solo all'inizio e i giovani ...

LIVE Italia-Giappone 0-2 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Azzurri surclassati. Ishikawa e Nishida fanno volare i nipponici : 19-25
19-25 Ancora vincente l'attacco di Ishikawa, non riesce la difesa azzurra e il Giappone si aggiudica anche il secondo set 18-23: Ishikawa vincente da zona 4 17-22 Vincente la diagonale di Kooy da zona 4 17-22 Out il pallonetto di Kooy da zona 4 ma forse c'era un tocco a muro 17-21 Vincente Nishida da seconda linea 17-20 Errore al servizio Giappone 16-20 Errore al servizio ...

LIVE Italia-Giappone 0-1 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Azzurri surclassati. Ishikawa trascina i padroni di casa nel secondo set : 6-11
9-16 In rete la palla spinta di Nelli 9-15 Nishida devastante da zona 4 con il muro a uno 9-14 Ace di Nelli 8-14 Errore al servizio Giappone 7-14 Vincente Nishida da zona 2 tra muro e rete. Entra Candellaro 7-13 Mano out di Ishikawa da zona 4 7-12 Mano out di Yamauchi in primo tempo 7-11 Vincente Kooy da zona 4 col muro a uno 6-11 Il muro di Onodera. Non funziona niente in casa Italia 6-10 La ...

LIVE Italia-Giappone 0-1 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Nipponici impeccabili in difesa e al servizio
4-6 Muro out di Yamauchi in primo tempo 4-5 Nelli da seconda linea contro il muro a uno in parallela 3-5 Vincente Nishida in mezzo al muro da zona 4 3-4 Out il servizio di Ishikawa 2-4 La pipe di Ishikawa, l'Italia non cambia marcia in ricezione 2-3 Ishikawa trova il tempo giusto contro il muro a tre dell'Italia da zona 2 2-2 Vincente la parallela di Kooy da zona 4 1-2 Nishida ...

LIVE Italia-Giappone 0-0 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA. Che partenza dei nipponici : 9-14
13-19 Servizio out Italia 12-19 La diagonale potentissia e stretta di ishikawa con tanto di canzoncina del pubblico dedicata. L'Italia può e deve trovare le contromisure 12-18 Vincente l'attacco di Ishikawa da zona 4 12-17 Sbertoli di seconda intenzione "alla Giannelli" 11-17 Errore al servizio Kooy 11-16 Murooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiii 10-16 Servono tre attacchi ...