LIVE Berrettini-Bautista | Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA | 7-6 6-4 | il romano

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 5-4 - l’azzurro recupera il break di svantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DUE MATCH POINT PER BERRETTINI! 15-30 Bravissimo Bautista. Lo spagnolo si difende benissimo e alla fine chiude con il rovescio incrociato. 0-30 Lungo anche il dritto di Bautista. Forza Matteo! E’ l’occasione! 0-15 Scambio lungo e alla fine vinto da Berrettini. 5-4 Berrettini tiene a zero il servizio. Ora Bautista serve per restare nel match. 40-0 Altra ottima prima del ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 4-3 - l’azzurro recupera il break di svantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Berrettini tiene il servizio e si porta avanti nel secondo set. 40-30 Berrettini sbaglia una facilissima volèe a campo aperto. 40-15 Berrettini affossa il dritto. 40-0 Terzo ace consecutivo di Berrettini. 30-0 Ancora ace di Berrettini. 15-0 Ace di Berrettini. 3-3 break DI BERRETTINI! Bravissimo il romano a rimanere nel set. Tutto da rifare per Bautista. 40-A Ancora palla break! In ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 2-3 - lo spagnolo avanti di un break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Brutto errore di dritto su una palla facile per Berrettini. 15-30 Bautista sbaglia la volèe. 15-15 Lungo il dritto di Bautista Agut. 2-3 Berrettini si salva e resta attacco al secondo set. A-40 Servizio e dritto del romano. 40-40 Ottima prima di servizio per l’azzurro. 30-40 Lunga la risposta dello spagnolo. 15-40 Ci sono due palle break per lo spagnolo. 15-30 Bautista sbaglia con ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 1-0 - il romano conquista il primo set al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio e dritto dello spagnolo. 1-0 Ottimo game per Berrettini. 40-0 Altro punto diretto con il servizio per l’azzurro. 30-0 Prima vincente di Berrettini. 15-0 Subito un vincente di dritto per il romano. Riparte il match. Sarà Berrettini a servire per primo nel secondo set Dopo oltre un’ora Matteo Berrettini vince il tie-break del primo set. Davvero fondamentale aver ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 6-6 - si va al tie-break nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 SI VA AL tie-break! 40-30 Berrettini chiude a rete. 30-30 Finalmente la prima di servizio! 15-30 Berrettini vince un punto a rete anche in maniera fortunata. Speriamo possa comunque dare una scossa all’azzurro. 0-30 Bautista non sbaglia più ed obbliga il romano all’errore 0-15 Altro errore di Berrettini. 5-6 Bautista recupera il break di svantaggio e si porta anche avanti nel ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 5-4 - il romano serve per il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A C’è ancora una palla break dopo l’errore di rovescio del romano. 40-40 Pazzesco ace di Berrettini. 30-40 Palla break per Bautista. Stecca con il dritto l’azzurro. 30-30 In corridoio il dritto in corsa di Berrettini. 30-0 Ace di Matteo (il sesto). 15-0 Splendido vincente di dritto di Berrettini. 5-4 Bautista rimane aggrappato al set, ma ora Berrettini serve per chiudere ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 4-3 - il romano conserva il break di vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Si ferma sul nastro il dritto di Berrettini. 40-30 Molto bravo Matteo con il drop shot a rete. 40-15 Altro errore di rovescio dell’azzurro. 30-15 Berrettini affossa il rovescio in rete. 4-2 Berrettini tiene agevolmente il servizio. 40-15 Altra prima vincente dell’azzurro. 30-0 Servizio vincente del romano. 3-2 Bautista tiene il servizio, ma Berrettini è avanti di un ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 3-2 - il romano conserva il break di vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Bautista tiene il servizio, ma Berrettini è avanti di un break. 40-30 Volèe vincente di Bautista Agut 30-30 Servizio vincente dello spagnolo. 30-15 Ancora un bellissimo dritto di Berrettini. 15-15 Dritto vincente di Berrettini. 3-1 Altro ace di Berrettini che tiene a zero il servizio. 40-0 Ace di Matteo. 30-0 Dritto vincente di Berrettini. 2-1 break DI BERRETTINI! Splendida risposta di ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 0-1 - il romano a caccia dei quarti con il sogno ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! 15-30 Bel vincente di dritto del romano. 15-15 In corridoio il dritto di Berrettini. 1-1 Berrettini tiene bene il servizio. 40-15 Arriva il primo ace dell’azzurro. 30-15 Palla corta vincente per Berrettini. 15-15 Dritto vincente di Berrettini. 0-15 Splendida risposta di rovescio di Bautista Agut. 0-1 Bautista tiene il servizio nel primo game del ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : il romano a caccia dei quarti - con il sogno ATP Finals : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Roberto Bautista Agut, ottavo di finale del Masters 1000 di Shanghai 2019. Una partita molto importante per il romano, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per le ATP Finals di Londra. In palio infatti non ci sono solo i quarti del penultimo 1000 dell’anno, ma raggiungere i quarti sarebbe assolutamente ...

LIVE Berrettini-Nadal 6-7 4-6 1-6 - US Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro lotta - ma Rafa è troppo forte! 27esima finale Major per lo spagnolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.11 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 04.09 Rafael Nadal batte 7-6 (6) 6-4 6-1 Matteo Berrettini e conquista la finale per la 27esima volta in un torneo dello Slam. Per la sesta volta in quel di New York, dove ha vinto tre volte e in cui, anche domenica, sarà favorito contro Daniil Medvedev, nuovo numero 4 del mondo a soli 23 anni e già qualificato alle Atp Finals. Londra che ...

LIVE Berrettini-Nadal - US Open 2019 in DIRETTA : il romano a caccia della partita della vita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della giornata – Berrettini-Gasquet – Berrettini-Thompson – Berrettini-Popyrin – Berrettini-Rublev – Berrettini-Monfils – Nadal-Millman – Nadal-Chung – Nadal-Cilic – Nadal-Schwartzman Buonasera (o buonanotte, se preferite) a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale degli US Open 2019 che mette uno di ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre. Bencic ed Andreescu in semifinale! Vince Berrettini - affronterà Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.40 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 06.39 Rafael Nadal batte Diego Schwartzman 6-4 7-5 6-2 06.26 In corso la sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, con l’iberico avanti di due set, vinti col punteggio di 6-4 7-5. 06.25 Ecco i risultati della decima giornata degli US Open di tennis US Open ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre. Bencic ed Andreescu in semifinale! Vince Berrettini - in campo Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.26 In corso la sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, con l’iberico avanti di due set, vinti col punteggio di 6-4 7-5. 06.25 Ecco i risultati della decima giornata degli US Open di tennis US Open – Singolare maschile – Quarti di finale (parte bassa del tabellone) Matteo Berrettini b. Gael Monfils 36 63 62 36 76(5) US Open – Singolare femminile – Quarti di ...