L’Italia è al primo posto in Europa per numero di neet | giovani che non studiano e non

Pallanuoto - i convocati delL’Italia. Primo raduno per il Settebello campione del mondo di Sandro Campagna : I campioni del mondo del Settebello si riuniscono del Primo raduno della nuova stagione: la pausa della Serie A1 permette al CT Sandro Campagna di tornare al lavoro con la Nazionale di Pallanuoto maschile, che si ritroverà a Verona da giovedì 10 a sabato 19 ottobre. Di seguito l’elenco completo dei 18 convocati dell’Italia: Jacopo Alesiani, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo e Niccolò Figari (AN Brescia) Michael Bodegas ...

Taekwondo - Riga Open 2019 : un primo ed un secondo posto per L’Italia nella seconda giornata! : In Lettonia si è da pochi minuti conclusa la seconda giornata del Riga Open 2019 di Taekwondo, torneo internazionale di categoria G1. Dopo le gare giovanili di ieri, in cui i nostri portacolori non hanno brillato, oggi è stata la volta dei seniores, gli azzurri non hanno deluso le aspettative e si sono ben espressi portando a casa un primo ed un secondo posto. Tobias Santer è stato il meno bravo in casa Italia, l’azzurro è uscito al primo ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – L’Italia batte il Canada - O’Shea soddisftto : “abbiamo raggiunto il primo obiettivo” : Le parole di O’Shea e Budd dopo la vittoria dell’Italia sul Canada nel secondo match della Coppa del Mondo di Rugby 2019 Una Italia concreta che ha mostrato bel gioco e un’ottima organizzazione ha centrato la seconda vittoria consecutiva con bonus battendo 48-7 il Canada a Fukuoka salendo a quota 10 punti nel Girone B. AFP/LaPresse “Siamo contenti della prestazione di tutti – ha esordito Conor O’Shea durante la conferenza ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : L’Italia festeggia il primo pass - un posto nella cronometro! Lo conquista Ganna col bronzo ai Mondiali : Filippo Ganna ha conquistato la medaglia di bronzo nella cronometro individuale dei Mondiali 2019 di Ciclismo ma non finisce qui perché l’azzurro ha ottenuto anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 23enne, salito sul terzo gradino del podio col tempo di 1h07:00.35 alle spalle di Rohan Dennis e Remco Evenepoel, è riuscito a entrare nella top ten utile per ottenere la qualificazione a cinque cerchi proprio nella prova contro il ...

Allerta Meteo Estofex - primo giorno della stagione autunnale con forte maltempo sulL’Italia : attenzione a nubifragi - grandine e tornado : Allerta Meteo – Il primo giorno della stagione autunnale sarà caratterizzato dal maltempo su buona parte d’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 2 per la costa adriatica orientale, principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia, l’Adriatico e i Balcani occidentali per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello 1 per la Francia occidentale, ...

Pattinaggio di figura – Junior Grand Prix : primo podio stagionale per L’Italia - Grassl terzo a Danzica : Il giovane talento azzurro conquista il podio nella quinta tappa del circuito internazionale con un punteggio complessivo di 228.64. Settimi Righi-Dubrovin nella danza Dopo i piazzamenti da top ten arriva anche il primo podio stagionale per l’Italia del Pattinaggio di figura nel circuito di Junior Grand Prix. A guadagnarsi una medaglia, come da pronostico, uno strepitoso Daniel Grassl, campione tricolore in carica e certamente il più ...

Baseball - Preolimpico 2019 : parte l’assalto delL’Italia. Il primo avversario è il Sudafrica : Comincia dallo stadio Nino Cavalli di Parma l’assalto dell’Italia al biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020: il torneo di qualificazione mette subito gli azzurri di fronte alla squadra che fa sì che la dicitura della manifestazione reciti “Europa-Africa”: il Sudafrica. La squadra del manager Gilberto “Gibo” Gerali è quasi invariata rispetto agli Europei. Ci sono soltanto due cambi: in uscita Aldo ...

Europei Volley 2019 – Giornata di riposo per L’Italia - Oleg Antonov ammette : “primo bilancio positivo” : Le parole alla vigilia dello schiacciatore Antonov, che domani scenderà in campo con l’Italia per la terza partita di questi Europei Giornata di riposo in casa azzurra. Oggi i ragazzi di Blengini, infatti, stanno trascorrendo il loro primo giorno di break dopo un avvio di manifestazione che li ha visti collezionare un doppio successo contro Portogallo e Grecia. Quello dell’Italia è stato un buon avvio anche se le performance di ...

Conte a Bruxelles : “L’Italia oggi è più forte e con il nuovo governo avremo ruolo di primo piano in Ue” : “L’Italia oggi è più forte, e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell’Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea”. Giuseppe Conte, poco prima di incontrare la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, ha scritto un post su Facebook per parlare dei prossimi ...

LIVE Italia-Lussemburgo 2-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Locatelli primo gol per L’Italia - Kean raddoppia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38′ Carraro lancia per Zaniolo che gli finisce sul piede debole e non riesce a crossare precisamente in area. 36′KEEEEEEEEAN, Moise Kean spiazza Silva nella stessa maniera di Locatelli precedentemente, 2-0 Italia. 35′ RIGOREEEEE per l’Italia, uno contro uno di Kean che scarica su Zaniolo che chiude il triangolo, mentre viene atterrato in area Moise Kean prima di ...

LIVE Italia-Lussemburgo 1-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Locatelli primo gol per L’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10′ Subito reazione del Lussemburgo con un calcio d’angolo, di testa svetta Simon che di poco non inquadra la porta Italiana. 8′ LocatelliIIIIII, spiazza il portiere con un tiro di destro incrociando sulla sinistra di Silva, 1-0 Italia. 7′ RIGOREEEEEE per l’Italia per fallo di mano in contrasto in area di rigore su passaggio di Scamacca. 6′ Anticipo su ...

L’Italiana scampata all’attentato dell’11 Settembre : “Ero dentro la Torre Nord quando si è schiantato il primo aereo” : “Se ripenso a quel giorno la prima cosa che mi viene in mente è l’immagine delle due torri una integra e l’altra distrutta. Quella mattina ero dentro la Torre Nord proprio nel momento in cui si è schiantato il primo aereo“: lo ha raccontato all’AdnKronos Martina Gasperotti, igienista dentale di Reggio Emilia, scampata all’attentato alle Torri Gemelli dell’11 Settembre 2001. “Ero a New York per ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : terza vittoria per L’Italia - le azzurre travolgono il Canada. Primo posto ipotecato : terza vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto il Canada per 3-0 (25-20; 25-7; 25-19) e hanno ipotecato il Primo posto nel girone che andrà conquistato nella giornata di domani battendo il modesto Messico. La nostra Nazionale, già certa della qualificazione agli ottavi e di un probabile tabellone favorevole nella fase a eliminazione diretta, si è imposta a Ismailia (Egitto) in ...

Mondiali Basket 2019 – Che brutto spettacolo nel primo tempo - ma azzurri si svegliano solo sul finale : L’Italia batte il Porto Rico all’overtime : Dopo un inizio di match inguardabile, gli azzurri sono riusciti a reagire nel terzo quarto, rimontando e battendo il Porto Rico all’overtime nell’ultimo match dei Mondiali di Basket 2019 Ultimo match, oggi, per gli azzurri del Basket, ai Mondiali 2019 in corso in Cina. Dopo l’eliminazione di due giorni fa per mano della Serbia, l’Italia di Meo Sacchetti ha affrontato oggi il Porto Rico per l’ultima sfida della ...