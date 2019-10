Listeria monocytogenes nei salumi | salame richiamato dal Ministero della Salute MARCA e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Allertanel: l’avviso arriva dalil quale specifica che il ritiro si è reso necessario in seguito ai controlli che hanno rilevato il rischio microbiologico. Dalle analisi è poi emersa la presenza di. Il prodotto in questione è ilStellino,Nativa 2018 Srl. Le confezioni incriminate solo quelle da 1 Kg con il LOTTO n. 2819 e le seguenti date di scadenza: 04/12/2019, 03/01/2020, 10/01/2020, 16/01/2020, 17/01/2020, 23/04/2020, 26/04/2020 e 01/05/2020. Ilraccomanda di effettuare le opportune verifiche e, qualora si avesse acquistato uno dei prodotti interessati dal richiamo, di “non consumarlo e di renderlo al punto vendita”. Tra i sintomisuddetta infezione vi sono nausea, diarrea, febbre, dolori muscolari. Tuttavia la, nei casi più gravi, può degenerare ...

