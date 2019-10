Lexus - Una concept elettrica per il Salone di Tokyo

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 10 ottobre 2019) E' stato pubblicato un teaser dellache lapresenterà aldi. Per il momento il marchio premium della Toyota non ha svelato il nome e i dettagli del prototipo, limitandosi a dire che guida autonoma ed elettrificazione sono i punti cardine del progetto, anche se il riferimento agli "appassionati della guida" sembra escludere un veicolo gestito esclusivamente dall'elettronica.Linee originali per l'. Anche l'immagine non aiuta ancora comprendere molto: le forme sono complesse ed originali, sottolineate dalla finitura bicolore. Inoltre quello che vediamo sembra una reintepretazione dei gruppi ottici tipici della, con elementi sottili a Led che dalla parte superiore scendono verso il fianco. Nell'abitacolo è infine visibile la grafica tridimensionale della strumentazione digitale, posizionata su tre livelli.

