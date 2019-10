Le foto dei dei curdi siriani che scappano da Ras al Ayn

Google fotocamera dei nuovi Pixel 4 avrà la funzione “volti frequenti” : L'applicazione Google Fotocamera dei nuovi Google Pixel 4 integrerà la funzione volti frequenti L'articolo Google Fotocamera dei nuovi Pixel 4 avrà la funzione “volti frequenti” proviene da TuttoAndroid.

La tracklist del nuovo album dei The Killers svelata su una lavagnetta (foto) : Il nuovo album dei The Killers è in arrivo? Nel mese di gennaio Land Of The Free lasciava presagire un ritorno in studio della band di Brandon Flowers e nelle ultime ore, sui canali social, è comparsa una singolare tracklist scritta su una lavagnetta senza alcun commento. Sono passati due anni da Wonderful Wonderful (2017) e nei primi mesi del 2019 il frontman aveva rivelato a NME che erano in corso dei lavori su una lista in continuo ...

ISS : Luca Parmitano fotografa la passeggiata spaziale dei colleghi : L’astronauta Luca Parmitano ha fotografato i colleghi Christina Koch e Andrew Morgan impegnati nell’attività extraveicolare (EVA) del 6 ottobre. “Durante i (pochi) momenti di quiete, ho approfittato degli oblò nel modulo giapponese Kibo per fotografare AstroDrewMorgan e Astro_Christina con lenti da 400mm e 800mm“, ha scritto su Twitter l’astronauta dell’Agenzia spaziale Europea. Nell’immagine si vedono i ...

Milan - protesta dei tifosi sotto la sede : “La pazienza è finita - società di buffoni” [foto] : Non solo protesta social, ma anche ‘in campo’. Atmosfera surreale a Casa Milan, un gruppo di tifosi si è infatti radunato sotto la sede del club rossonero per aspettare l’arrivo di Pioli, di cui manca solo l’annuncio dopo quello sulla separazione con Giampaolo. Un ragazzo si è presentato con un cartellone scritto a mano contro la proprietà e la dirigenza: “La pazienza è finita. Boban, Massara, Maldini, ...

Le migliori foto dei Mondiali di Atletica : Smorfie, balzi, lanci, rincorse, cadute e molto altro, ora che è finito il principale torneo internazionale dopo le Olimpiadi

Samsung sta già testando la fotocamera dei Samsung Galaxy S11 : Stando alle ultime notizie provenienti dal continente asiatico, Mecatec Systems sta fornendo le prese di prova per la fotocamera del Samsung Galaxy S11 L'articolo Samsung sta già testando la fotocamera dei Samsung Galaxy S11 proviene da TuttoAndroid.

La fauna dei motori - Quelle auto con nomi di animali foto GALLERY : Sarà nelle concessionarie alla fine dellanno e sta già destando molta curiosità tra i nostri lettori, anche per il suo nome. Parliamo della Ford Puma, la nuova B-Suv dellOvale Blu, battezzata come una vecchia coupé della Casa, tra le più in voga negli anni 90 e grande rivale di unaltra sportiva dal nome bestiale, la Opel Tigra. Di certo, non casi isolati: solo nella storia dellauto italiana possiamo trovare, tra i vari modelli, Panda, Spider, ...

Laura Pausini condivide una foto di famiglia inedita per la Festa dei Nonni : Laura Pausini condivide una foto di famiglia molto speciale per la Festa dei Nonni. L'artista di Solarolo ha deciso di tornare sui suoi canali social con un'immagine con la quale ha inteso celebrare la ricorrenza, nella quale non potevano mancare i suoi genitori con la piccola Paola. Dice Laura Pausini: "Oggi in Italia è la #FestaDeiNonni. Ho deciso di pubblicare questa foto molto privata del battesimo di Paola con i miei genitori per ...

ESCLUSIVO. Ecco l'ultima foto di Mifsud - il professore al centro dei guai di Trump : L’ultimo avvistamento risale al 21 maggio 2018, ormai un anno e mezzo fa, presso lo studio dei suoi avvocati a Zurigo. Di quella foto scattata da un iPhone dell'uomo chiave del Russiagate scomparso nel nulla aveva parlato l'Associated Press, senza però pubblicarla. Ora il Foglio è in grado di pubbli

Nina Zilli : I social? A me chiedono le foto dei piedi : Da “sfigata cicciottina” Nina Zilli è diventata col passare degli anni una delle popstar italiane più amate e ammirate. Soprattutto sui social! L’ha rivelato la diretta interessata, intervenuta ai microfoni del programma I Lunatici su Rai Radio2. “Sono un dinosauro tecnologico – ammette la Zilli, al secolo Maria Chiara Fraschetta –. Anche se cerco di utilizzare i social. Richieste strane? Raramente riesco a leggere tutto quanto. Ho un ...

Nuovo stadio San Siro - due i progetti : giochi di luce e foto dei tifosi : Il 10 ottobre il Comune di Milano deciderà se dichiarare l’interesse pubblico del progetto: presentati i lavori di Cmr e Populous

Reggio Calabria - drammatico incendio nella notte : eroico intervento dei Vigili del Fuoco salva la vita a decine di persone [foto] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:30, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Wanda Nara hot - backstage a luci rosse del servizio fotografico : il VIDEO scatena la fantasia dei follower : Wanda Nara senza veli nel VIDEO hot del backstage del servizio fotografico: quanta sensualità sui social Due sere fa Wanda Nara ha augurato la buonanotte ai suoi follower su Instagram con degli scatti bollenti. La showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi ha postato due foto che la ritraggono senza veli su un letto. Ieri sera, però, Wanda ha deciso di fare un ulteriore regalo a tutti i suoi follower, facendo scatenare la loro ...

A Bologna dal 26 settembre una mostra fotografica sulla storia dei Pink Floyd : Importante appuntamento per tutti i fan dei Pink Floyd: dal prossimo 26 settembre fino al 30 novembre Bologna ospiterà una mostra fotografica sulla storica band britannica. Attraverso le foto si vuole ripercorrere la carriera del gruppo, grazie alla foto di Storm Thorgerson, ma non solo. La mostra Verrà inaugurata domani 26 settembre alle ore 18 la mostra "Pink Floyd: il lato oscuro": l'appuntamento per tutti gli appassionati è a Bologna, presso ...