L’avvocato di De Laurentiis | «Napoli sotto inchiesta per 8mila euro | quell’anno pagò 14

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Anche ilè coinvolto nel processo relativa a false fatturazioni. Non tutti sanno che alè imputata un’evasione dinell’ambito del trasferimento di Calaiò dal Siena alnel 2013. Ieri è stato sentito in Aula l’amministratore delegato delAndrea Chiavelli. Come riportato dal Mattino, l’amministratore delegato delha detto che «facciamo firmare una dichiarazione di trasparenza, con cui ogni consulente dichiara di non avere alcun rapporto con il calciatore da contrattualizzare. Per il resto, non facciamo i detective». Il contratto che legava Calleri alè stato di una ventina di giorni. Oggi a “Punto Nuovo Sport Show”, su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Fulgeri, avvocato Deche ha detto: “Tecnicamente, penalmente, ilrisponde ad una fattura falsa perché la prestazione è diversa da quella ...

SiamoPartenopei : De Laurentiis, l'avvocato: 'Presidente contestato penalmente dall'agente Calleri per una fattura di Calaiò. Si parl… - CalcioNapoli24 : - cn1926it : #DeLaurentiis, l'avvocato: 'Non verrà chiuso il mercato al #Napoli, il presidente è tranquillo' -