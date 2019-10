Lavorare insieme per oceani pieni di vita | i progressi della pesca sostenibile

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) MSC – Marine Stewardship Council, organizzazione internazionale non profit responsabile del più importante programma globale di certificazione di sostenibilità ittica, pubblica oggi il rapporto annuale relativo all’anno fiscale 2018-2019 “perdi”. Gliversano oggi in una condizione sempre più complessa e problematica, anche a causaeccessiva che interessa il 93% delle risorse ittiche mondiali. Per invertire questa tendenza, MSC lavora quotidianamente con i diversi interlocutori (tori, governi, aziende e ONG) per promuovere azioni concrete e mantenere glidioggi, domani e per le generazioni future. Grazie ad un aumento del 34% delle catture di pesce certificate MSC negli ultimi cinque anni, le vendite globali di prodotti ittici sostenibili con marchio blu MSC hanno raggiunto per la prima volta un milione ...

GiuseppeConteIT : È stato un piacere accogliere qui a Roma @CharlesMichel e fare due passi in centro. Ne abbiamo approfittato per par… - TeresaBellanova : Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo Commissario UE per l'Agricoltura, @jwojc. Spero di poterlo incontr… - TeresaBellanova : Oggi all'inaugurazione della nuova sede di @Confagricoltura Lombardia ho annunciato la creazione di una Consulta pe… -