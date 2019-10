L' approvazione del decreto clima e gli spiragli sulla Brexit

Manovra - Bersani su approvazione del Nadef : “Il governo ha evitato di cercarsi il freddo nel letto. Ha fatto cioè cose semplici e serie” : “approvazione del Nadef alla Camera? Diciamo che così il governo ha evitato di cercarsi il freddo nel letto“. E’ la metafora adottata dal deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, in collegamento con L’Aria che Tira (La7), per spiegare il via libera della Camera alla risoluzione presentata dalla maggioranza sulla Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). E aggiunge: “Il governo, in questo modo, ...

Migranti : firmata a Malta la bozza del 'documento comune' in attesa di approvazione : L'intesa tra Malta, Italia, Germania, Francia e Finlandia in materia di migrazioni, secondo le prime indiscrezioni, sembra sia stata raggiunta al cospetto del commissario europeo, Dimitris Avramopoulus. Prova concreta è il cosiddetto "documento comune", nel quale sono contenuti i punti su cui i paesi partecipanti al vertice tenutosi a La Valletta hanno trovato piena convergenza: ricollocamenti entro quattro settimane, valutazione delle richieste ...

F1 - Mattia Binotto : “Doveroso lavorare per migliorare l’approvazione delle gomme in futuro” : Nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1 è tempo di riflessioni e di analisi. In casa Ferrari sono tanti punti all’ordine del giorno e gli aspetti che hanno funzionato sono davvero pochi. Fatta eccezione per la resa ottimale in termini di potenza del motore, le note liete sono zero, come le vittorie nei primi dodici round. Un progetto quello della SF90 che non si è dimostrato all’altezza dei rivali per filosofia costruttiva e ...