Lapo Elkann contro Salvini | “Non mi piace | è distruttivo” L’ex ministro | “Parole

Lapo Elkann scatenato su Salvini : "È distruttivo - c'è bisogno delle Ong" : Aurora Vigne A Palermo per firmare un protocollo d'intesa con il comitato regionale della Croce Rossa Italiana, Elkann ha attaccato Salvini: "Il suo metodo è distruttivo" Lapo Elkann attacca Salvini e benedice le Ong. A Palermo per presentare un progetto di collaborazione con la Croce Rossa, il presidente della fondazione Laps ha parlato del nuovo governo e di immigrazione. "A me la parola migrante non piace, preferisco usare la ...

"Non mi piace Salvini - ha un comportamento distruttivo" - dice Lapo Elkann : "Non mi piace l'atteggiamento di Salvini. Non sono Salviniano e non amo il suo comportamento perché temo sia distruttivo e non costruttivo". Lo ha detto a Palermo Lapo Elkann, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa organizzata da Fondazione Laps e Croce Rossa Italiana - Comitato Regione Sicilia, per la sigla di un protocollo di intesa a sostegno dei bambini in difficoltà. "Penso ...

Lapo Elkann accusa i politici : "Vergognosa la vostra assenza a Lampedusa. Salvini? Non mi piace" : “Trovo abbastanza vergognoso che nessuna delle istituzioni fosse presente a Lampedusa per la tragedia di migranti che si è consumata: da italiano mi intristisce, noi paghiamo i politici e loro devono essere presenti ”. Così Lapo Elkann a Palermo per la firma di un protocollo tra la Fondazione Laps, di cui è fondatore e presidente, e la Croce Rossa siciliana.In particolare, l’imprenditore punta il dito ...

Lapo Elkann : “Ho sofferto di dislessia - ecco perché ho creato la Fondazione” : Una Fondazione per aiutare le persone affette da dislessia a superare le difficoltà legate alla malattia. E’ l’iniziativa promossa da Lapo Elkann che – in occasione della Settimana nazionale dedicata nal disturbo – in una video intervista racconta la sua esperienza spiegando che Fondazione battezzata ‘Laps’ “è il mio piccolo impegno di ‘restituzione’, cercando di dare ai minori in condizione ...

Charles Leclerc - Lapo Elkann in delirio : le parole del rampollo Agnelli sul pilota Ferrari : Charles Leclerc, con la vittoria di Monza, ha conquistato il cuore di molti fan della Formula 1 che si erano un po' disinnamorati di questo sport. E tra i molti, c'è uno sponsor d'eccezione per il pilota monegasco della Ferrari: Lapo Elkann. Il rampollo della famiglia Agnelli, che ha assistito alla

La Ferrari vince a Monza - Raz Degan - Lapo Elkann e Del Piero scatenati nel box della Rossa : L'amicizia tra Raz Degan e Lapo Elkann sembra più che consolidata. Dopo aver partecipato alla festa per i 51 anni dell'attore israeliano, il rampollo di casa Agnelli ha invitato Degan ai box della Ferrari per assistere al Gran Premio di Monza. Un weekend all'insegna dei motori dove l'ex trionfatore dell'Isola dei Famosi ha potuto assaporare l'ebbrezza della vita nei box della Formula1. Tanta mondanità si addice, però, poco a Raz che negli ultimi ...

Lapo Elkann di nuovo innamorato Leila Depina è la sua nuova fiamma : Lapo Elkann di nuovo innamorato, questa volta ha perso la testa per Leila Depina una modella di origine capoverdiana con cui fa coppia fissa da circa un mese. Il settimanale “Chi” li ha fotografati durante una crociera tra la Corsica, Saint Tropez e Portofino a bordo di una barca di lusso. Abbracci, baci, sguardi intensi: tra i due la passione è alle stelle. Sono in viaggio nel mediterraneo a bordo di un charter da 80mila euro a ...

