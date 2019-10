Lanciato con successo il satellite EutelSat 5 West B

La Corea del Nord ha confermato di aver testato un missile balistico a lungo raggio Lanciato da un sottomarino : La Corea del Nord ha confermato di aver testato un missile balistico a lungo raggio lanciato da un sottomarino, dopo che la notizia era stata data mercoledì dai governi di Giappone e Corea del Sud. Il test missilistico, l’undicesimo in

Ancelotti su Milik : “Non ha bisogno di essere riLanciato - sta bene e darà il suo contributo” : Nel corso della conferenza stampa alla vigilai di Genk-Napoli, il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha risposto ad una domanda su Arek Milik. Ancelotti-Milik – Secondo l’allenatore, Milik non è un’attaccante che va rilanciato ma solo un calciatore indietro con la preparazione a causa di problemi muscolari. Domani vedremo il rilancio in Champions di Milik? “Milik non ha bisogno di essere nè lanciato, nè rilanciato. ...

Ambra Lombardo sulla crisi con Kikò : “Ho Lanciato qualche piatto” : Kikò Nalli: Ambra Lombardo torna a fare chiarezza sul loro rapporto Ambra Lombardo aveva seminato il panico affermando che la sua relazione con Kikò Nalli fosse terminata a causa della sua poca presenza. Nonostante la bella professoressa abbia smentito la notizia, affermando di aver detto alcune cose soltanto perché presa dalla rabbia, in molti continuano a dubitare che i due stiano ancora insieme. Così, approfittando dei microfoni di Non ...

L’aggiornamento Android 10 per Android TV verrà Lanciato entro il 2019 con un nuovo kit di sviluppo : Google ha rilasciato molte nuove informazioni all'IBC 2019 tra cui una roadmap per il futuro di Android TV e un nuovo dongle per gli sviluppatori. Secondo i rappresentanti di Google, l'aggiornamento di Android 10 per Android TV sarà rilasciato entro la fine del 2019 insieme al nuovo kit di sviluppo ADT-3. L'articolo L’aggiornamento Android 10 per Android TV verrà lanciato entro il 2019 con un nuovo kit di sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Bimbo di 4 mesi trovato morto in una scarpata nel Beneventano - fermata la madre : piccolo Lanciato e colpito con un bastone : Un macabro ritrovamento avvenuto questa notte, pochi minuti dopo la mezzanotte, lungo la statale «Telesina», al chilometro 44, esattamente a metà strada tra gli svincoli di...

Lodi - il bimbo caduto dal balcone. Angel : l’ho visto precipitare e mi sono Lanciato nel vuoto per salvarlo : La testimonianza del ventenne che si è tuffato dal tetto di un furgone per prendere al volo il piccolo di 4 anni che ha riportato contusioni ma niente di grave. Curato al pronto soccorso anche l’«eroe» per caso

Lodi - bimbo caduto dal balcone : preso al volo dal dipendente dell’autolavaggio. «Si è Lanciato nel vuoto per salvarlo» : La scena raccontata dal titolare del distributore: «Ha dimostrato una prontezza incredibile, Non so se si è reso conto del gesto che ha compiuto»

Lidl richiama uno dei suoi prodotti dagli scaffali : contiene salmonella - Lanciato l’allarme in Europa [MARCHIO E LOTTO] : contiene salmonella. Con questa motivazione sono state ritirate dal mercato tedesco, con conseguenti ricadute su quello europeo, diverse confezione di un mix di frutta a guscio per insalate, marchio Alesto. Il prodotto è confezionato da Nutwork Handelsgesellschaft e commercializzato dalla catena di supermercati Lidl. Il ritiro si è reso necessario a titolo precauzionale, a causa del rinvenimento di salmonella rilevata dalla stessa azienda ...

Milizie di Hezbollah hanno Lanciato alcuni razzi contro un paese israeliano vicino al confine col Libano : Milizie del gruppo politico-terrorista Hezbollah hanno lanciato dei razzi contro una base militare israeliana vicino al confine israeliano, nei pressi del paese di Avivim. L’esercito israeliano ha confermato il lancio ma non ha detto se abbia causato dei danni. Agli abitanti

L’esercito libanese ha Lanciato un razzo contro un paese israeliano vicino al confine : L’esercito del Libano ha lanciato un razzo contro un paese israeliano vicino al confine, a pochi chilometri di distanza dalle Alture del Golan. L’esercito israeliano ha confermato il lancio ma non ha detto dove sia atterrato e se abbia causato

I flussi d’aria calda dei condizionatori modificano il clima nelle città : l’allarme Lanciato dal meteorologo Ernani : “Oggi alle 15,05 abbiamo deciso di verificare se la nostra ipotesi basata sull’influenza che esercitano i flussi di aria caldi in uscita dai climatizzatori di casa fosse più o meno corretta“. E’ quanto afferma il meteorologo Paolo Ernani, che ha condotto un esperimento per dimostrare come i condizionatori producano uno stravolgimento delle temperature dell’aria nelle città. La prova empirica eseguita da Ernani ha ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Valentino Rossi in seconda posizione - Lanciato il guanto di sfida a Marc Marquez : Le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019 di MotoGP hanno rilanciato per l’ennesima volta tra i Grandissimi l’infinito Valentino Rossi che si è classificato in seconda posizione arrendendosi solamente al cannibale Marc Marquez, autore dell’ottava pole position stagionale. Il pesarese pare davvero rinato dopo la pausa estiva che gli è sicuramente servita per ricaricare le energie mentali e tornare a comandare a ...

Spagna - carne contaminata da listeria : Lanciato l'allarme - in pericolo anche i turisti : In queste ore la Spagna è flagellata da una diffusa epidemia di listeriosi, che ha già sicuramente colpito 150 persone, causando anche due vittime. Tuttavia, il numero dei contagiati sembra destinato ad aumentare nelle prossime ore, visto che il ministero della Salute sta attualmente verificando altri 523 casi sospetti. Viste le dimensioni del fenomeno, il Paese iberico ha lanciato un allarme a livello internazionale: sotto osservazione in ...

Il robonauta russo Fiodor Lanciato con una Soyuz verso l’Iss : Si chiama Fiodor il primo robonauta mandato nello Spazio dall'agenzia spaziale russa Roscosmos. lanciato ieri, giovedì ieri 22 agosto, a bordo di un razzo Soyuz dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, arriverà sulla Stazione spaziale internazionale sabato 24 agosto. Alto 1.80 m per 160 Kg di peso, con il numero d'identificazione Skybot F850, Fiodor farà compagnia al nostro Luca Parmitano e, soprattutto, al cosmonauta Aleksander Skvortsov, ...